Občutke sem že zbral. So povsem normalni. Kaj naj rečem? Včeraj, v sredo, smo imeli sprejem v Taverni v Kopru, danes pa sem že v službi v domačem hotelu, kjer pomagam očetu in mami,« začne 22-letni Koprčan Toni Vodišek, ki je pred dnevi na svetovnem prvenstvu v kajtanju v Cagliariju na Sardiniji osvojil zlato kolajno za najboljši dosežek v karieri, in to v kajtanju, panogi, ki bo tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. »V veselje mi je bilo nastopati na Sardiniji. Nisem razočaral. Maximilian Maeder (drugouvrščeni konkurent iz Singapurja, op. p.) je nastopal izjemno. Čeprav j...