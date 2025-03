Svetovni mobilni kongres v znamenju carin in umetne inteligence

Ta teden je v Barceloni potekal Svetovni mobilni kongres (MWC), največja predstavitev brezžične tehnologije na svetu, pri čemer je navdušenje nad potencialom umetne inteligence pri razvoju pametnih naprav nekoliko krnila zaskrbljenost zaradi trgovinskih napetosti, ki jih zadnje čase spodbujajo ZDA. MWC, ki je v katalonsko prestolnico privabil okoli 100.000 udeležencev, se je namreč začel dan pred uvedbo novih ameriških carin na kitajske izdelke.

Množice obiskovalcev so napolnile dvorane med stojnicami, ki so se šibile pod najnovejšimi napravami in inovacijami proizvajalcev, veliko pa se jih je udeležilo tudi predavanj in razprav o prihodnosti industrije. Šefi telekomunikacijskih podjetij so pozivali k sprostitvi regulacije in večji svobodi pri združevanju podjetij v Evropi, saj bi tako olajšali naložbe v infrastrukturo. »Čas je, da se velikim evropskim telekomunikacijskim podjetjem omogočita konsolidacija in rast,« je dejal Marc Murtra, vodja španske telekomunikacijske družbe Telefonica. Vodja indijskega Airtela Sunil Bharti Mittal pa je pozival vlade in regulatorje k znižanju davkov v telekomunikacijski sferi.

Odprtja se je udeležil tudi španski kralj Filip, ki je preizkusil simulator dirkalnika formule ena. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Carine in globalna trgovina

Številni razstavljavci na MWC prihajajo iz Kitajske in prav njihove izdelke bodo najbolj prizadele dodatne desetodstotne uvozne dajatve na že obstoječe desetodstotne carine, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, odkar je januarja prevzel položaj. Pri tem k uvedbi podobnih carin na kitajske izdelke poziva tudi sosednji Mehiko in Kanado – proti katerima je prav ta teden uvedel 25-odstotne carine.

Predstavljala so se tako podjetja kot države, ki želijo pritegniti vlagatelje. FOTO: Manaure Quintero/AFP

»Globalna carinska vojna ne bi nikomur koristila, čeprav nihče zares ne ve, kako bo to vplivalo na trgovino,« je dejal Pekka Lundmark, izvršni direktor velikega proizvajalca omrežne opreme Nokia. Višji stroški trgovanja bi lahko vplivali na celotni svetovni trg tehnologije in pametnih telefonov, če bo Trump ohranil kitajske carine in jih še razširil na druga velika gospodarstva, kot je Evropska unija, kakor je že večkrat zagrozil. Kitajska je dom velikih tehnoloških podjetij, kot so Huawei, Xiaomi in Honor, vendar sestavlja tudi pametne telefone in druge izdelke tujih podjetij, kot je ameriški Apple, ter proizvaja komponente za proizvajalce s celega sveta. A brez jasnih odgovorov o trgovini so številni udeleženci vsaj za zdaj poskušali pozabiti na carine in grozečo trgovinsko vojno in se osredotočili na možnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, je dejal Cedric Foray, vodja telekomunikacij pri svetovalnem podjetju EY.

Vseprisotna umetna inteligenca

Že v nedeljo so nekateri izmed številnih kitajskih proizvajalcev pametnih telefonov, ki so se udeležili MWC, predstavljali nove izdelke in storitve. Kitajski Honor, ki je nekoč spadal pod okrilje Huaweia, ki so ga najbolj prizadele ameriške sankcije iz prvega Trumpovega mandata, je napovedal, da začenja novo fazo razvoja, ki ga bo spremenila v »vodilno globalno podjetje ekosistema naprav z umetno inteligenco«. Honor, ki se je sankcij znebil z osamosvojitvijo od Huaweia, je dejal, da bodo njegovi prihodnji »inteligentni« pametni telefoni, razviti v sodelovanju z ameriškima podjetjema Google in Qualcomm, opremljeni s t. i. agenti UI, ki bi lahko prevzeli vsakodnevne naloge, kot je načrtovanje dogodkov ali rezervacija mize v restavraciji. Xiaomi, tretji največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu za Applom in Samsungom, je v Barceloni predstavil novo serijo pametnih telefonov, opremljenih z odličnimi kamerami in lastnim naborom funkcij UI.

Številni proizvajalci so se osredotočili na možnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Ker je generativna umetna inteligenca pritegnila pozornost tehnološke industrije, odkar se je pojavil klepetalni robot ChatGPT, je postala nujna za vsako podjetje, ki razvija pametne naprave. Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da so številni uporabniki že kar malo naveličani nenehnega omenjanja UI, saj pogosto težko razumejo, kakšne oprijemljive koristi naj bi sploh imeli od nje. Po drugi strani drugi letos pričakujejo bistveno razliko, in sicer v tem, da bo UI v resnici postala zelo uporabna.