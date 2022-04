V letu 2020 je v Sloveniji za tuberkulozo zbolelo 77 ljudi, pojavnost 3,7 primera na 100.000 prebivalcev pa nas uvršča med države, ki so na dobri poti, da bolezen izkoreninijo. Marsikje je namreč incidenca 250 na 100.000 prebivalcev ali celo več, ne nazadnje je pred dvema letoma za tuberkulozo po svetu obolelo 9,9 milijona ljudi in umrl poldrugi milijon, vse več pa je tudi oblik, odpornih proti zdravilom. »Tuberkuloza je še vedno ena najpogostejših in najsmrtonosnejših nalezljivih bolezni v svetu,« nam je ob nedavnem svetovnem dnevu pojasnila Petra Svetina, dr. med., s Klinike Gol...