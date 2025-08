Superge tega poletja

V 70. letih so jih nosili atleti, danes so minimalistične, nizke superge povsod, na modnih dogodkih, mestnih ulicah in predvsem instagramskih fotografijah. Večkrat razprodane superge znamke Dries Van Noten, ki stanejo 500 dolarjev, so navdušile pevca Harryja Stylesa. Ima jih več parov, različnih barv. Hailey Bieber in Kaia Gerber sta pogosto videni v živobarvnih modelih Onitsuka Tiger, Dua Lipa nosi Pumin model Speed Cat.

Onitsuka Tiger je model superg, ki se je že večkrat vrnil na sceno. Letošnje poletje je znova čas zanje.

Seveda so se na vlak navdušenja nad nizkimi supergami priključile tudi prestižne znamke. Prada je osvežila svoj model superg iz leta 2005 in zdaj ponuja superge Montecarlo, ki stanejo 800 evrov. Pri Bottega Veneta svoj model Orbit Flash opišejo kot »nizko vezano baletno supergo iz mehkega semiša z lahkim najlonom«, medtem ko se Miu Miu ponaša, da je njihov model Plume »eleganten in izjemno lahek« –, čeprav ponujajo tudi različico, kjer je aerodinamičen čeveljček obtežen z okraski za vezalke in miniaturnimi obeski. Tudi cena superg Miu Miu se giblje okoli 700 evrov.

Kot pišejo številni modni portali, so slim sneakers, torej vitke superge, največji trend med supergami tega poletja. Blagovne znamke hitre mode, kot sta H&M in Zara, se seveda pridružujejo trendu: CNN piše, da so v omenjenih trgovinah v sezoni pomlad-poletje 2025 zaznali 367-odstotno rast modelov s tankimi podplati v primerjavi z letom 2024.

Po desetletju nošenja ogromnih superg je zdaj čas za najmanj opazne.

Torej nizke superge z vso silo odrivajo trend velikih, debelih tako imenovanih grdih superg, ki so skoraj desetletje prevladovali na modnih pistah in v osebnih garderobah. Ero masovnih superg so začeli pri Balenciagi okoli leta 2010, sledile so jim New Balance 09060 in Adidas Yeezy 500 Blush. Že pred dvema letoma pa je priljubljenost velikih superg začela padati, vedno več se je nosilo Adidasove Samba superge.

Sneakerine so hibrid med supergo in balerinko, Alaia pa je ustvarila model, ki je bil dolgo najbolj iskan med modnimi navdušenkami. FOTO: Alaia

Emma McClendon, docentka za modne študije na Univerzi St. John's v New Yorku, je za CNN povedala, da se nasploh vračajo v modo vitkost in oprijeta oblačila. »Moda je morda eden najbolj otipljivih načinov, kako se telesno ukvarjamo s kulturo,« pravi McClendonova.

Balenciaga je pred več kot desetimi leti zakrivila trend ogromnih, 'grdih' superg. Sedaj na trend vitkosti odgovarja s tem izdelkom. FOTO: Balenciaga

Poleg porasta vitkih čevljev je opaziti tudi naraščajoče zanimanje za »sneakerine«, hibridni čevelj, ki združuje tradicionalno supergo z bolj dekliškimi baletnimi copatki. Pogosto so to le tanki kosi satena ali semiša. Včasih imajo namesto vezalk trakove – podobno kot različica, ki jo prodaja kitajska znamka obutve Vivaia in je postala prava stalnica pri modelih v prostem času ob podpori Belle Hadid in Amelie Gray. Danes čevlji ne postajajo le vitkejši, nekateri so komaj opazni. Mrežasti baletni copatki Alaia – najbolj vroč izdelek na modnem iskalnem portalu Lyst ob koncu leta 2024 – so skoraj prozorni, v veselje nekaterim modnim navdušencem in v nejevoljo drugim. Celo Balenciaga se odziva: njihova najbolj odmevna izdaja superg po modelu Triple S je čevelj Zero. Na voljo je v bež in črni barvi. Komaj opazna obutev je oblikovana po odtisu stopala, pri čemer so noge pritrjene le pri prstih in peti. Torej, manj čevlja praktično ne more biti.