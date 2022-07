Veslanje stoje je neverjetno enostaven vodni šport, ki se ga je mogoče hitro naučiti. V hipu lahko postanete (skoraj) strokovnjak za takšno rekreacijo. Ljudje vseh starosti in stopnje telesne pripravljenosti se lahko naučijo takega veslanja v samo nekaj urah, seveda z ustreznimi navodili. Dobra vadba? No, ni kot tek, za krepitev srčno-žilne in mišične vzdržljivosti ter moči kosti je tek boljša vadba. Za večjo mišično moč, moč jedra in ravnotežje pa je veslanje stoje boljša izbira. In zato je odgovor: da, veslanje stoje je odlična vadba. Le nekaj športnih ​​dejavnosti ponuja tako širok razpon...