Suberbowl: med športom in šovbiznisom

Na drugi strani velike luže se je minuli konec tedna po lokalnem času odvila tekma vseh tekem – 59. superbowl, veliki finale lige ameriškega nogometa NFL. In za marsikoga niti ni bilo tako pomembno, katera ekipa je zmagala (to so bili Philadelphia Eagles, ki so z rezultatom 40:22 prepričljivo premagali Kansas City Chiefs), ampak skoraj bolj to, kakšne mega drage oglase se je dalo videti na televiziji oziroma kakšna je bila glasbena točka ob polčasu.

Predsedniški obisk

Nedeljsko zmago Philadelphie v New Orleansu je zaznamovala tudi prisotnost Donalda Trumpa, ki si je kot prvi aktualni predsednik ZDA doslej ogledal superbowl, pri čemer se je sprehodil po igrišču in nato šel v svojo ložo. Prva dama Melania je bila odsotna, spremljali pa so ga drugi člani Trumpovega klana, vključno s hčerko Ivanko in sinom Ericom. Njegova pojava na velikanskih zaslonih med ameriško himno, ki jo je zapel večkratni dobitnik grammyja Jon Batiste, je požela bučen aplavz občinstva, a Trump je odšel še pred koncem tekme. Pa ne zato, ker mu ne bi bilo všeč, kdo zmaguje, ampak iz precej bolj praktičnega razloga: da bi se izognil gneči ob koncu superbowla.

Ameriški predsednik Donald Trump v družbi hčerke Ivanke in lastnice ekipe New Orleans Saints Gayle Benson med himno pred tekmo FOTO: Mike Segar/Reuters

Trumpov ogled tekme je bil menda precej drag podvig, ki je davkoplačevalce stal več milijonov dolarjev; na družbenih omrežjih so se pojavljale celo ocene, da so stroški dodatnih varnostnih ukrepov, prevoza celotnega spremstva in poleta s predsedniškim boeingom skupaj znesli od 15 do 20 milijonov dolarjev (v evrih bi bila vsota malenkost nižja).

19 milijonov evrov je menda stala Trumpova udeležba na superbowlu.

Brez Taylor ne gre

Seveda na superbowlu ni manjkala niti kraljica popa Taylor Swift, ki je prišla navijat za svojega izbranca Travisa Kelceja, ki igra za Kansas City Chiefs. Ko se je njena podoba pojavila na velikih zaslonih stadiona Caesars Superdome, sta se razlegla tudi žvižganje in tuljenje, na kar se je Taylor odzvala s sramežljivim nasmeškom. Verjetno so ji navijači Eaglesov zamerili, da navija za Travisa, čeprav sama prihaja iz zvezne države Pensilvanije, katere glavno mesto je Philadelphia, od koder so Eaglesi.

Trenutek, ko so navijači Philadelphie izžvižgali Taylor Swift. FOTO: X/@SamuelBrownRBT/Reuters

In tudi tukaj moramo spet omeniti Donalda Trumpa, ki si očitno ni mogel pomagati, da ne bi zbodel Swiftove na svojem družbenem omrežju truth social. »Edina, ki je imela težji večer kot Kansas City Chiefs, je bila Taylor Swift. Na stadionu so jo izžvižgali. MAGA je zelo neprizanesljiva!« je zapisal Trump, pri čemer je ciljal na dejstvo, da je pevka med predsedniško predvolilno kampanjo podprla njegovo demokratsko protikandidatko Kamalo Harris.

A to še ni vse. Trump, ki se je med svojo poslovno in politično kariero že večkrat zapletel v spore z ligo NFL oziroma dajal pikre pripombe na vedenje nogometašev, se je obregnil tudi ob novo pravilo začetnega udarca na tekmah NFL: »Daleč najslabši del superbowla je bilo gledanje 'kickoffa', kjer je, ko žoga leti po zraku, celotno igrišče zamrznjeno, togo. Univerzitetni (ameriški) nogomet tega ne počne in tudi ne bo! Čigava je bila ideja uničiti igro?«

Šov ob polčasu

A dovolj bodi Trumpa. Ogromno ljudi – po zadnjih ocenah si je megafinale ameriške profesionalne nogometne lige v živo ogledalo okoli 120 milijonov gledalcev, le tri milijone manj od lanskega rekorda – je najtežje pričakovalo nastop ameriškega raperja in letošnjega dobitnika petih grammyjev Kendricka Lamarja. Ta je kot prvi hiphop umetnik s samostojnim nastopom v zgodovini superbowla postregel s paleto uspešnic, na odru pa so se mu pridružili še teniška zvezdnica Serena Williams, pevka SZA, producent DJ Mustard in hollywoodski zvezdnik Samuel L. Jackson v podobi simbola ameriškega partiotizma strica Sama, ki je večkrat »zmotil« program in Lamarja opozoril, da je preveč getovski, kar je bilo najverjetneje uperjeno proti Trumpovi politiki ukinjanja programov za krepitev vključenosti in enakopravnosti. In to v času, ko je liga NHL s stadionov umaknila napise Ustavite rasizem in jih zamenjala s precej manj direktnim sloganom Izberite ljubezen.

120 milijonov gledalcev je imel letošnji superbowl.

Pred nastopom je bilo glavno vprašanje, ali bo Kendrick Lamar izvedel svojo slovito »diss« skladbo Not Like Us, v kateri ostro napade kanadskega raperja Draka in ga označi za pedofila. In oboževalcev ni razočaral, čeprav je opustil kletvice in besedo »pedofil«, se pa je mojstrsko poigral z drugimi besedami in brezkompromisno obdelal svojega kanadskega nasprotnika, s katerim si redno »izmenjujeta mnenja«. Drake, trenutno najbolj dobičkonosni raper, je pred kratkim vložil tožbo zaradi obrekovanja proti založbi Universal Music Group, ki zastopa Kendricka Lamarja – in njega samega. Da bi bila zmeda še večja, je Serena Williams, ki se je pozibavala ob Lamarjevih ritmih, nekoč menda bila v zvezi z Drakom ...

Ameriški raper Kendrick Lamar, obkrožen s plesalkami v barvah ameriške zastave, med nastopom ob polčasu FOTO: TimothyY A. Clary/AFP

Dogajanje je »dopolnil« še protestnik, ki je med nastopom razgrnil zastavo v podporo Gazi in Sudanu. Kakor so sporočili iz produkcijske hiše Roc Nation, je šlo za pripadnika njihove 400-članske scenske ekipe, ki je zastavo skril na sebi in jo razkril med Lamarjevim nastopom. Protestnika so pozneje z odra pospremili varnostniki.

Glavne zvezde – oglasi

Za konec pa poglejmo še slovite superbowlovske oglase, za katere ameriška podjetja televizijski mreži Fox že tradicionalno odštevajo božjastne vsote: letos je bilo treba za polminutni oglas plačati osem milijonov dolarjev (približno 7,75 milijona evrov). In oglasi na superbowlu so bili tudi tokrat polni zvezdnikov, od Meg Ryan – ki je za Hellmannsovo majonezo znova uprizorila sloviti orgazmični prizor iz restavracije v klasični romantični komediji Ko je Harry srečal Sally iz leta 1989 – do Matta Damona, ki se je v pivskem oglasu pretvarjal, da je brat Davida Beckhama, Willem Dafoe in Catherine O'Hara pa sta združila moči na igrišču za pickleball, da bi nasprotnikom izmaknila pivo. V 30-sekundnih oglasih so se pojavili tudi Eugene Levy, Ben Affleck, Post Malone, Vin Diesel in žabec Kermit.

7,76 milijona evrov za 30-sekundni oglas.

Nike je v novi oglaševalski akciji s sloganom Zato zmagaj predstavil športne zvezdnice Jordan Chiles, Caitlin Clark, Sha'Carri Richardson, A'jo Wilson in Sabrino Ionescu in s tem izpostavil tiste, ki kljubujejo pričakovanjem. Oglas, ki označuje Nikejevo vrnitev na superbowl po skoraj treh desetletjih, je del širše kampanje za obnovo ugleda blagovne znamke po več zaporednih četrtletjih slabše prodaje zaradi neuspešnih poslovnih strategij in pomanjkanja inovativnih izdelkov.

Opazna tema v oglasih je bilo sporočilo o enotnosti in boju proti sovraštvu, ki sta ga predstavila rap legenda Snoop Dogg in nogometni zvezdnik Tom Brady, pa tudi ikonični igralec Harrison Ford, ki je v domoljubni reklami za Jeep pojasnil, da »naše razlike lahko postanejo naša moč«.

Ameriški proizvajalec pijač Anheuser-Busch InBev se je po lanskem »trans« eksperimentu vrnil k varnim oglasom. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Tudi zagonsko podjetje za umetno inteligenco OpenAI je zakupilo oglasni prostor. Njihov minimalistični posnetek se je osredotočal bolj na estetiko kot na vsebino, kar je na družbenih omrežjih sprožilo številne komentarje, pri čemer vsi niso bili ravno pozitivni. Google je po drugi strani zaigral na čustveno noto in prikazal očeta, ki ostaja doma in se s pomočjo umetne inteligence gemini AI pripravlja na razgovor za službo.

»Vsi smo v tem dobrem, srečnem prostoru in se želimo zabavati,« je bistvo superbowlovskih oglasov povzela analitičarka pri družbi Gartner Nicole Denman Greene. »Zato morate, če želite vključiti svojo blagovno znamko v ta trenutek navdušenja, ustvariti vsebino, ki bo odmevala pri občinstvu.«