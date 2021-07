Streljal na bivšo in skrivnostno izginil

Sedmerica iskanih.

Roka pravice je dandanašnji bistveno daljša in spretnejša kot nekoč, a navkljub temu se ji številni – med njimi šest Slovencev in ena Slovenka – že dolgo izmikajo. Toda eden od njih, 45-letni, je spoznal, da policisti ne počivajo.Potem ko je daljnega leta 2002 s sostorilci oropal celjsko poslovalnico Krekove banke, so ga 1. julija prijeli v Banjaluki. Zdaj čaka na odločitev Bosne in Hercegovine, ali ga bodo izročili Sloveniji – in dokler ne pride v roke naše policije, bo ostal med rdečimi tiralicami, s katerimi ga Interpol išče po vsem svetu. Z izročitvijo pa se mudi, ker kazenski pregon v Celju proti njemu zastara konec maja prihodnje leto.Trenutno je na Interpolovih rdečih tiralicah, ki jih izdajo za ubežniki, osumljenci ali obsojenci zaradi hujših kaznivih dejanj, torej sedem slovenskih državljanov. Med zadnjimi sta se jim pridružila severna Primorca, 44-letniiz Šempetra pri Gorici ter njegov 49-letni someščan. Slednjega iščejo skoraj štiri leta, odkar je pobegnil tik pred začetkom prestajanja tri leta in 10 mesecev dolge zaporne kazni; tožilstvo mu je dokazalo, da je med letoma 2008 in 2012 večkrat zlorabil otroka, mlajšega od 15 let, pri tem pa še izdelal fotografije in posnetke ostudnega dejanja, ki naj bi jih pozneje povrhu še razširjal.Od izginotja se je za njim izgubila vsaka sled, še bolj skrivnostno pa je poniknil Furlan. Tega naj bi iskali zaradi nočnega streljanja pred 19 leti, ko so kronisti poročali o spopadu dveh tolp, domnevno iz Ljubljane in Nove Gorice. V Novicah smo takrat poročali, da je bil Furlan leta 2002 vpleten v nočno streljanje v Vipavski ulici v Rožni Dolini, kjer je takrat stanoval: »Po obračunu je stisnil rep med noge, se zapeljal do maloobmejnega prehoda v Erjavčevi ulici, tam pustil svoj osebni avtomobil z italijanskimi registrskimi tablicami in peš mahnil na zahod.«Sredi lanskega poletja smo še razkrili, da je po izpovedi enega od njegovih znancev pred leti bival v Južni Ameriki, zaradi pečanja z drogami pa spoznaval tudi notranjost tamkajšnjih zaporov. Kje je zdaj in ali je sploh še živ, menda ne ve nihče – vsekakor pa je daleč od roke pravice, ki ga že leta dolgo neuspešno lovi.Včasih ne pomaga niti, če se ve, kje je iskana oseba: tako je Interpol ob rdeči (torej urgentni) tiralici za 36-letno Ptujčankoobjavil obe strani njene osebne izkaznice za bivanje v Združenih arabskih emiratih (ZAE) na ime. Da se skriva (ali se je skrivala) v Dubaju, ni skrivnost; tudi ob njenem opisu na spletni strani slovenske policije je zapisano, da je njen zadnji naslov območje Ghoroob v Dubaju – in po naših zadnjih informacijah naj bi se zapletalo v uradnih postopkih med Slovenijo in ZAE. V tem času pa so ji lansko jesen potekli dokumenti za bivanje v tej državi.Šprahovo sicer iščejo po vsem svetu zaradi prevar oziroma goljufij in pranja denarja, ki naj bi jih zagrešila skupaj s svojim takratnim partnerjem, s katerim sta sodelovala v projektu Profit Club – na koncu naj bi se okoli 800 vlagateljev pod nosom obrisalo za 15 milijonov evrov.Kdo ve, kaj se je dogajalo v glavi danes 64-letnega, ki je pred štirimi leti streljal na svojo nekdanjo partnerico: »Pištola je v prvo zatajila, v drugo je bila njegova bivša dovolj hitra, da se je skrila. Krogla je prebila steklo vhodnih vrat in jo za las zgrešila,« smo opisali streljanje, po katerem je Pirh starejši izginil.Iskali so ga slovenski in hrvaški policisti, s potapljači in psi, na koncu so našli le njegov avto.Med slovenskimi državljani na rdečih tiralicah sta se zaradi proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi znašla tudi 31-letni(rojen v kraju Žur oziroma Zhuri na Kosovu) ter 40-letniiz Kotor Varoša v Bosni in Hercegovini. Pri Hoxhaju je kot narodnost navedena zgolj slovenska, pri Staniću pa bosansko-hercegovska ter slovenska. Seznam seveda velja za trenutno iskane osumljence in obsojence, saj se lahko vsak dan spremeni – ali koga primejo, kot Borojevića, ali pa nanj uvrstijo novega ubežnika.