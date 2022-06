Koliko je v njihovi glasbi strasti, bodo presodili drugi, Strastni muzikanti pa pravijo, da hrepenijo po malce drugačni, sveži narodno-zabavni glasbi, a se kljub temu s srcem in dušo predajajo tudi izjemni Avsenikovi zapuščini. Pevka Ana Košir, harmonikar Klemen Kotnik, kitarist Urban Jereb, baritonist Žiga Čamernik, trobentač Klemen Lorber in klarinetist Vid Dolinar so Strastni muzikanti, ki prav zdaj predstavljajo svoj prvenec, polko z naslovom Sanjava skupaj. Kot pravijo mladi fantje in dekle, so si takšno ime izbrali, ker v tem času leta zveni sveže in tudi udarno. Sicer pa je bila njiho...