Enajsta sezona projekta Hrana ni za tjavendan, ki ga izvajata program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja Ekošola in podjetje Lidl Slovenija, je spet poskrbela za uspešno zmanjšanje količin odpadne hrane. V sezoni 2024/2025 je sodelovalo 17.049 otrok iz 302 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, kar je največ ustanov doslej. Ob podpori več kot 1400 mentorjev so z različnimi aktivnostmi količine odpadne hrane v povprečju zmanjšali za 30 odstotkov, najuspešnejši celo za 85!

17.049 otrok iz 302 vrtcev, osnovnih in srednjih šol je sodelovalo v projektu.

Trije nagradni natečaji

Sodelujoče vzgojno-izobraževalne ustanove so letos lahko izbirale med tremi sklopi aktivnosti. Na natečaju Hranozavest so morali sodelujoči – od vrtcev do fakultet – meriti količine odpadne hrane, ugotoviti vzroke za njen nastanek in predstaviti rešitve za zmanjševanje količin odpadne hrane. V okviru že tradicionalnega natečaja Reciklirana kuharija so ustvarjali recepte recikliranih jedi, 20 najbolj izvirnih je objavljenih v letošnji knjižici receptov. Učenci 2. in 3. triade osnovnih šol so lahko sodelovali na nagradnem natečaju Stran pa ne bomo metal'!, ki ga je v sklopu projekta LIFE IP Care4Climate pripravilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Podelitev priznanj najboljšim FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Pri zmanjševanju količin odpadne hrane v sklopu natečaja Hranozavest so bili v kategoriji 2. in 3. triada OŠ najuspešnejši na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Kopanj. Med srednjimi šolami in fakultetami je srebro osvojila Srednja zdravstvena šola Ljubljana, bron Strokovni izobraževalni center Ljubljana, zlato pa celjska srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko. V kategoriji šole s prilagojenim programom so zlato prejeli na OŠ 27. julija Kamnik. V kategoriji vrtci in prva triada osnovnih šol so prvo mesto osvojili Kranjski vrtci – Enota Biba. Ob koncu projekta na Gradu Fužine so zmagovalci, drugo- in tretjeuvrščeni za svoj trud prejeli nagrade in priznanja.

Enajst let

Projekt Hrana ni za tjavendan že 11 let otroke, mladostnike, učitelje in starše spodbuja k hranozavestnemu odnosu do hrane in ponuja rešitve za manj odpadne hrane. »Projekt je že od začetka eden bolj priljubljenih v programu Ekošola. Vsako sezono se mu pridruži več vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar nas izjemno veseli, saj to dokazuje, da se šole in vrtci vse bolj zavedajo izzivov, povezanih z odpadno hrano. Z našo pomočjo ustanove poskrbijo za izboljšave na izobraževalno-ozaveščevalni ravni in v samem prehranskem procesu, od načrtovanja jedilnikov, nabave, vključevanja otrok v pripravo hrane do merjenja ter beleženja odpadne hrane. Tako sooblikujejo nove hranozavestne prakse, ki so lahko zgled tudi drugim organizacijam,« je povedal nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar.

Dvajset najbolj izvirnih receptov je objavljenih v knjižici Reciklirana kuharija. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

»V Lidlu Slovenija smo navdušeni nad zavzetostjo in zanosom, s katerima v projekt vstopajo mladi in mentorji. Veseli nas, da lahko z dolgoročnim partnerstvom v projektu Hrana ni za tjavendan aktivno prispevamo k oblikovanju hranozavestnih navad že pri najmlajših in tako skupaj z izobraževalnimi ustanovami prispevamo k širšemu družbenemu preboju na področju zmanjševanja odpadne hrane,« je dodala vodja področja korporativnih zadev v Lidlu Slovenija Metka Šilar Šturm.