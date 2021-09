Stoletnica lovstva na ptujsko-ormoškem območju (FOTO)

Veliki ambasadorji lovske kulture FOTO: ARHIV ZLD PTUJ-ORMOŽ

Pestra zgodovina

30 let ptujskih lovskih rogistov Rogisti ZLD Ptuj-Ormož so bili ustanovljeni leta 1990, še danes je večina ustanovnih članov, pri čemer izstopajo neutrudni umetniški vodja Danilo Ivanuša, predsednik Igor Fergola in Adolf Meglič. V njej so še Franc in Kristjan Slodnjak, Franc Majcen, Ivan Bogša, Franc Prapotnik, Ljubo Žafran, Franc Štuhec, Branko Žnidarič, Tadej Ivanuša in Rado Munda. Žal je tudi tem »trubadurjem z melodijami v srcih« pandemija preprečila praznovanje 30-letnice delovanja oziroma skrbno pripravljen jubilejni koncert.

lovcev je v 24 lovskih družinah v sklopu ZLD Ptuj-Ormož.

Čeprav je že 15. maja minilo sto let od ustanovitve Podružnice Slovenskega lovskega društva na Ptuju, pa bo njena nekajkrat večja naslednica, to je Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož, zaradi težav s covidom-19 slovesno zborovanje članov na Ptujskem gradu organizirala šele 12. septembra v Kidričevem.Kljub temu je pričakovati veliko udeležbo predstavnikov kar 24 lovskih družin, ki svoje poslanstvo izvajajo v sklopu omenjene lovske zveze pod trenutnim vodstvomČastni predsednik ZLD Ptuj-Ormožje ob jubileju dejal, da je vesel, da mu je ob podpori lokalne skupnosti in nekaterih poslancev v DZ s tega območja uspelo ohraniti ptujsko-ormoško lovsko upravljavsko območje. Ob tej priložnosti bodo izdali spominski zbornik te ZLD.Podružnica Slovenskega lovskega društva na Ptuju, ki je v letih pred drugo svetovno vojno opravila tudi pomembno narodnopolitično poslanstvo in se uveljavila kot trdna slovenska lovska postojanka, se je začela s pozivom vsem lovcem in ljubiteljem lova, naj se udeležijo ustanovnega občnega zbora 15. maja 1921 v ptujskem Narodnem domu. Za načelnika podružnice so izvolili zdravnika dr., za tajnika učiteljain za blagajnika davčnega upraviteljas Ptuja. Preostali odborniki so bili graščakiz Trnove in ptujski odvetnik dr., namestnika odvetnik dr.iz Ormoža in okrajni gozdars Ptuja, preglednika pa posestnikiz Krčevine in učiteljiz Majšperka.Še preden so ustanovili ptujsko podružnico, je dr.izjavil, da je njen okoliš lepa lovska postojanka in da bo s primernim poslovanjem lahko združila vse lovce okraja ter onemogočila tatvine in zatrla »mrharstvo«. Podružnica si je v programu kot glavno nalogo zadala onemogočiti divji lov, saj je po prvi svetovni vojni ostalo veliko orožja, ki so si ga prisvojili krivolovci. Prvič je stopila pred javnost s tekmo ptičarjev 9. in 10. oktobra 1921, in sicer v Podvincih in na Bregu. Nastopilo je sedem lovskih psov.Med drugo svetovno vojno so nemške okupacijske oblasti delovanje ptujske podružnice SLD prepovedale, zaplenile njeno premoženje in zaprle mnoge zavedne slovenske lovce. A po vojni so njeno delovanje takoj obnovili. Danes je Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj-Ormož ena od območnih lovskih zvez v Sloveniji, ki povezuje 24 lovskih družin z območja Ptuja in Ormoža, šteje pa kar 1009 članov (od tega je 36 članic).