Ste vedeli za slovenskega Robina Hooda

Anton Hace se je leta 1917 rodil na slovenskem podeželju, v vasi Podcerkva v Loški dolini. Dokončal je osnovno šolo, potem pa so se stvari že začele zapletati. Doma ni mogel ostati, saj ni bilo pogojev za preživetje na zadolženi majhni kmetiji. Odšel je torej v Ljubljano in se kot hlapec zaposlil pri Alojzu Obersnelu, ki je imel gostilno na Rožniku. Po vojni se je umiril. Prav kmalu je gospodar pogrešil precejšnjo vsoto denarja, Hace pa je izginil. Ugotovil je, da se da lepše živeti od kriminala kot životariti ob poštenem delu. Življenje je mladega fanta vodilo od enega kaznivega dejanja do dr...