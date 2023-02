Bilo je leta 2015. Celjski hokejski klub je bil pred propadom, vnovičnim zlomom. K sreči peščica zanesenjakov, predvsem staršev, ni dovolila, da gre klub rakom žvižgat. Ekipa, zbrana okoli Vida Valenčaka, je zavihala rokave, skoraj osem let pozneje so upravičeno ponosni na svoje delo: leto 2023 prinaša nove izzive in Celjane še trdneje postavlja na regionalni in mednarodni hokejski zemljevid. Lanska sezona je bila zanje izjemna. Tekmovali so v vseh kategorijah in se z vsemi ekipami uvrstili v zaključni del tekmovanja. V starostni kategoriji U13 so bili državni prvaki in zmagovalci mednaro...