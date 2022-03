Starodavni očak z novo streho (FOTO)

Zgornje Konjišče v neposredni bližini mejne reke Mure je ena osrednjih izletniških in turističnih destinacij apaške občine. V kraju je bila v času Jugoslavije tudi vojaška stražnica, ki so jo ob razpadu SFRJ spremenili v begunski center. Iz Zgornjega Konjišča so nekoč odvažali veliko gramoza za gradbeni material, v izkopanih jamah pa so nastali ribniki, za katere skrbi apaška podružnica Ribiške družine Radgona.

Dela so končali januarja.

Blizu ribiškega doma so pred leti položili ogromen hrast, poimenovali so ga oče panonskih hrastov. Pred davnimi 1350 leti je z brega zgrmel v Muro, nanj pa so naleteli 1999. ob sanaciji opuščenih gramoznic. Šele leta 2005 so deblo v celoti izkopali.

Njegov položaj, lastnosti naplavin, v katerih je bil najden, in geomorfološke značilnosti okolice nakazujejo, da je bil odložen na meandrski sipini. Kaže tudi, da je bil nekoč mogočno drevo: na prvem prerezu nad panjem je število letnic blizu 160 (vseh se ne da ugotoviti), kar pomeni, da je bilo drevo ob padcu v vodo staro okrog 200 let, premera okrog 150 cm, višine 30 metrov in z volumnom okrog 29 kubičnih metrov.

Hrast so zaščitili in posebej zanj zgradili streho, prekrito s slamo. Ker je tradicionalno kritino z leti načel zob časa, se je vodstvo občine Apače odločilo za zamenjavo.

»Že lani smo se odločili, da prekrijemo streho očeta panonskih hrastov. Zaradi prezasedenosti izvajalca se je izvedba premaknila v začetek leta 2022 in se januarja končala. Dela je izvedel mojster Janez Golnar iz Sovjaka pri Svetem Juriju ob Ščavnici, vrednost investicije pa je slabih 15.000 evrov,« nam je povedal apaški župan dr. Andrej Steyer. Trenutno obnavljajo razsvetljavo, v načrtu pa imajo še obnovo informacijskih tabel ob hrastu.

Za novo slamnato streho je poskrbel mojster Golnar iz Sovjaka.

Mogočno deblo je na ogled v vseh letnih časih, in to brezplačno. Zato ne preseneča, da prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije in sosednje Avstrije.