Že vrabci na strehi čivkajo, da je Sonyjevo konzolo nove generacije playstation 5 oziroma na kratko PS5 še vedno strašno težko dobiti, saj je povpraševanje veliko, ponudba pa – pri nas in po svetu – še vedno premajhna. Eden od razlogov je tudi pomanjkanje čipov, zaradi česar se je težko pričakovana in močno opevana petica v prvem letu prodala v manj primerkih kot štirica. Za lažjo predstavo: PS5 je na trg prišel novembra lani, doslej so jih prodali okoli 14 milijonov, medtem ko se je PS4 začel prodajati novembra 2013, v prvem letu pa je presegel številko 18,5 milijona prodanih pri...