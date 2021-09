Stanko Tominšek je bil eden izmed prvih slovenskih alpinistov

Vsako leto se na tisoče planincev iz doline Vrat povzpne prek Praga, prek nekdanjega ledenika do Kredarice in naprej na vrh Triglava. Levo od markirane poti prek Praga vodi precej izpostavljena Tominškova pot, ki vodi v precejšnem delu po severnih ostenjih Begunjskega vrha. Le malokdo pa ve, po kom se ta atraktivna planinska pot imenuje. fds Stanko Tominšek se je rodil v odvetniški družini Tominšek in mu je bilo pravo položeno v zibko. Med letoma 1913 in 1918 ga je študiral v Gradcu in Zagrebu. Leta 1921 je doktoriral iz prava v Ljubljani na pravkar ustanovljeni univerzi. Do leta 1929 je bil o...