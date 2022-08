Sredica telesa je (skoraj) vse

Temeljne vaje so pomemben del dobro zaokroženega fitnes programa. Razen občasnih trebušnjakov in sklec pa so vaje za jedro pogosto zanemarjene. Kljub temu se splača osrednje mišice – mišice okrog trupa in medenice – spraviti v boljšo formo. Temeljne vaje izboljšajo ravnotežje in stabilnost.

Te vaje krepijo mišice medenice, spodnjega dela hrbta, bokov in trebuha, da lahko delujejo usklajeno. To vodi do boljšega ravnotežja in stabilnosti, tako na športnem igrišču kot pri vsakodnevnih aktivnostih. Pravzaprav je večina športov in drugih telesnih dejavnosti odvisnih od stabilnih mišic jedra. Vsaka vadba, ki vključuje usklajeno uporabo trebušnih in hrbtnih mišic, se šteje kot osnovna vaja. Uporaba prostih uteži na način, ki vključuje vzdrževanje stabilnega trupa, lahko trenira in okrepi več vaših mišic, vključno z mišicami jedra.

Poskusite lahko tudi z več posebnimi vajami za jedro, da stabilizirate in okrepite svoje jedro. Nekateri primeri osnovnih vaj vključujejo deske, trebušnjake in vaje z žogo za fitnes. Temeljne vaje lahko pomagajo tudi pri oblikovanju trebušnih mišic. Močne mišice jedra olajšajo številne dejavnosti v vsakodnevnem življenju. Pomembne tudi za športnike, kot so tekači, saj lahko šibke mišice jedra povzročijo večjo utrujenost, manjšo vzdržljivost in poškodbe. Zaradi šibkih mišic jedra ste lahko tudi dovzetni za slabo držo, bolečine v spodnjem delu hrbta in poškodbe mišic. Krepitev mišic jedra lahko tudi pomaga zmanjšati bolečine v hrbtu.

Aerobna vadba in mišična pripravljenost sta primarna elementa večine fitnes programov. Toda če želite imeti dobro zaokrožen fitnes program, razmislite o vključitvi osnovnih vaj v to mešanico. Predvsem svetujemo ustrezne vaje za krepitev sredice telesa, kar pomeni trebuh in hrbet.