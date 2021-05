VERONIKA PODGORŠEK

Srečno poročena mama štirih otrok, ki je vedno urejena, svetuje

»Vsak piše svojo knjigo življenja. Naj bo vaše življenje polno in predvsem lepo in kakovostno,« pravi Veronika Podgoršek, doktorica družinske in zakonske terapije. Kako do tega cilja, mi je srečno poročena mama štirih otrok razkrila tudi v pogovoru.