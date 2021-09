Kaj menite o globi za žaljenje uradnih oseb in politikov, predlog so nato sicer razširili na žaljenje vseh? Norost brez primere! Politiki se bojijo ulice, zato pa nam grozijo z globami. 65 %

Pravilno! Dialog v naši družbi je padel na nivo kanalizacije. Zdaj že vsak misli, da lahko s smrtjo grozi komur koli. 35 %

Gogi se ločuje in postaja najbolj zaželen samec v Sloveniji. Kako pa je pri vas? Moja partnerska zveza je trdna kot kamen, skala, kost. 52 %

V moji partnerski zvezi ni čisto vse OK, a zaenkrat vztrajava. 24 %

Zame niso partnerske zveze. Raje imam lastno svobodo. 18 %

Partnerja/ko sem nagnal/a čez vrata in iščem novo sorodno dušo. 6 %

Kaj bo prej? Novo zapiranje celotne države ali predčasne volitve? Novo zapiranje države je pred vrati. Gotovo bo to pred volitvami. 53 %

Predčasnih sploh volitev ne bo. Te so le mokre sanje opozicije. 32 %

Volitve visijo v zraku, vseobsegajočega zaprtja zaradi korone pa ne bo več. 15 %

Število okužb z novim koronavirusom se je v torek povzpelo že na več kot tisoč, kar je bilo največ v četrtem valu. Sodelujoči v tokratni anketi portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic zato pričakujejo novo zapiranje države, in to pred morebitnimi predčasnimi volitvami. Slednjih pa skoraj tretjina niti ne pričakuje, češ da so le mokre sanje opozicije.Bolj kot volitve pa je javnost razburil predlog uvedbe denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Predlagano dopolnilo je bilo deležno kar nekaj kritik in ga je koalicija zatem zamenjala z novim, po katerem so globo razširili na žaljenje vseh.S kaznijo od 500 do 1000 evrov bi tako po novem kaznovali tistega, ki se »v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, ki je na teritoriju Republike Slovenije, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve«.Zaradi prekinjene seje odbor državnega zbora za notranje zadeve o predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru še ni dokončno odločal. Skoraj dve tretjini naših anketirancev sicer prvotnemu predlogu nista bili naklonjeni, češ da se politiki bojijo ulice in zato zahtevajo uvedbo kazni.Odjeknila je tudi novica, da se košarkarski zvezdnikpo osmih letih zakona ločuje. Dobra polovica anketirancev o čem takem očitno ne razmišlja, saj je njihova partnerska zveza trdna, slaba četrtina pa z njo ni povsem zadovoljna, a v njej namerava vztrajati. Šest odstotkov je po novem samskih in išče novega partnerja.