Srčni pevki v dirndlih

Pevki Ana Dušica iz Koroške in Amanda Lipuš, ki je veliko prepevala v tujini, zdaj pa živi v Oplotnici, sta nedavno združili moči, posneli priredbo pesmi Polka iz Slovenije in jo objavili na portalu Youtube ter družbenih omrežjih. Pesem ni avtorska, pač pa gre za priredbo znane uspešnice, ki jo je Lipuševa pred leti pela v duetu Die Schwalben v Nemčiji in Avstriji.

Polka naj bo poklon vsem prijateljem, poslušalcem in vsem, ki nosijo v srcu ljubezen do slovenske glasbe.

Srčni in talentirani pevki vsaka na svoj način že vrsto let uspešno nastopata na slovenskih glasbenih odrih. Ana Dušica je po rodu Štajerka, ki zdaj živi v idiličnem Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer si dom deli z življenjskim sopotnikom in priznanim glasbenikom Miranom Merzdovnikom. Zato ne čudi, da je v njunem domu pogosto slišati glasbo. Amanda Lipuš je pevka z bogato mednarodno glasbeno kariero, ki je del življenja preživela v Nemčiji, kjer je skupaj s sestrično Klaudijo v duetu Die Schwalben nastopala na številnih znanih televizijskih oddajah, tudi Musikantenstadl (Senik godcev) ter Grand Prix der Volksmusik, ki so jih spremljali številni nemško govoreči gledalci po vsej Evropi. A ljubezen do moža je Amando pripeljala nazaj v Slovenijo.

Boštjan Konečnik se je pevkama z veseljem pridružil s svojo harmoniko. FOTO: Osebni Arhiv

Kljub različnim življenjskim potem sta Amanda in Ana našli skupni jezik v glasbi. Posneli sta priredbo pesmi Polka iz Slovenije, ki je tako dobila svežo podobo, Amanda pa je v roke vzela tudi klavirsko harmoniko. Obe sta hvaležni glasbeniku Boštjanu Konečniku s Koroške, ki se jima je z veseljem pridružil med snemanjem videospota in ga popestril s svojo podobo in harmoniko velikanko. »Ko se združijo glasba, prijateljstvo in ljubezen do domovine, nastane nekaj, kar je za dušo. Polka naj bo poklon vsem prijateljem, poslušalcem in vsem, ki nosijo v srcu ljubezen do slovenske glasbe,« pravita pevki, ki sta za to priložnost oblekli dirndl.