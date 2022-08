Sprostitev in telo

Torej, kaj je sprostitveni odziv? Sprostitveni odziv lahko blokira učinke odziva telesa na stres. Te spremembe so dobre za duševno in fizično zdravje. Stres sproži aktivnost v simpatičnem živčnem sistemu, ki je odgovoren za funkcije telesa v nevarnih situacijah. Sprostitev daje telesu vedeti, da je varčevanje z energijo v redu. To upočasni srčni utrip. Stresni hormoni lahko pospešijo srčni utrip in zožijo krvne žile. To začasno zviša krvni tlak. Nasprotno se zgodi, ko se sprostite. Če imate visok krvni tlak, vam lahko sprostitvene metode, kot je meditacija, pomagajo pri obvladovanju stresa in...