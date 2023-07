Območje Kartuzije Pleterje v zavetju Gorjancev, ki je obdano z gozdovi in vinogradi, je nekaj posebnega. Tu prišleka objame posebna tišina, v svoji nemosti in spokojnosti pomirjujoča in mogočna hkrati. In verjetno je prav zato, ker na območju samostana velja klavzura, vstop obiskovalcem je namreč prepovedan, življenje za obzidjem edine kartuzije v slovenski deželi toliko bolj skrivnostno. V kartuzijanskem samostanu menihi že stoletja hodijo svojo duhovno pot in poslušajo neslišno govorico z one strani človeških meja, po Poti zgovorne tišine pa se lahko poda vsak od nas. Dr. Jože Ramovš in nov...