Sprehod med narcisami

Narcise niso avtohtone cvetlice Slovenskih goric in rastišče teh lepotic na pobočju negovskega gradu je nekaj posebnega. Negovski grad, ki ima najbolj ohranjeno obzidje od vseh gradov v Sloveniji in je zaščiten kot kulturni spomenik prve kategorije, je turistično zelo obiskan. V njem se vrstijo fotografske razstave, saj je Foto Grad Negova svetovno znano fotografsko razstavišče, zato je kraj spoznalo ogromno gostov iz vseh koncev. Del objekta, ki je 28. decembra 1938, na pametvo ali na dan nedolžnih otročičev, pogorel, je obnovljen. Ima tudi ohranjeno največje grajsko obzidje v Sloveniji, najstarejši del pa še čaka na obnovo.

Niso še ugotovili, kdaj je bil grajski hrib nasajen s temi lepimi spomladanskimi cvetlicami. FOTO: Ludvik Kramberger

Niso še ugotovili, kdaj je bil hrib nasajen s temi lepimi spomladanskimi cvetlicami. Čeprav so v preteklosti narcise, ki so jih populili na grajskem rastišču, zasajali ob številnih domačijah, se niso razrasle povsod. Vseeno je nastalo nekaj večjih rastišč v bližini Negove, denimo ob Perkovi in Žižkovi domačiji v Lokavcih, Bratuševi domačiji na Gornjih Ivanjcih in Plojevi domačiji v Negovi. Lepota cvetov in njihov vonj pritegneta mnogo turistov, ki si ogledajo obnovljeni negovski grad in vrtove zdravilnih zelišč v okolici, ki jih je hvalevredno uredil znani, že pokojni zeliščar iz Gornje Radgone Andrej Coklin. Rastišče narcis pod negovskim gradom je spomeniško zaščiteno, zato jih ni dovoljeno trgati ali puliti. Ob obisku smo srečevali obiskovalce, ki so prišli s Ptuja, iz Lendave, Maribora in še od kod in bili navdušeni, saj so si prvič lahko v živo ogledali toliko cvetočih narcis. Še lepši bi bil pogled na bujno rastišče, če ne bi bile narcise zaradi dolgotrajnega deževja nekoliko utrujene.

Lepota cvetov in njihov vonj že vabita občudovalce.

Sicer pa je največ narcis na negovskem območju v neposredni bližini cerkve, posvečene Marijinemu rojstvu, oziroma pod vznožjem lepo obnovljenega gradu, kjer lastniki travnikov kosijo kakšen mesec pozneje, to je konec junija ali v začetku julija, in tako pomagajo ohranjati narcise. Dokaz, da morajo rože dozoreti, je območje Veržeja, kjer jih je bilo pred desetletji veliko, a so zaradi malomarnosti izginile.

Mimogrede, v Veržeju so se pred leti ponašali celo z narodno-zabavnim ansamblom Narcise. Še nekaj zanimivosti, akademik dr. Milko Matičetov je zanje našel približno 120 domačih imen. Na območju Slovenije trenutno nosi ime Narcisa 14 žensk, moških po imenu Narcis je prav tako 14, Narciso se jih imenuje 7. Narcis je tudi ime več svetnikov.