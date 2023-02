Južnokorejski Samsung je ta teden predstavil zimsko-spomladansko kolekcijo pametnih telefonov serije galaxy S23 in prenosnikov galaxy book3. Nabor telefonov je že klasičen, in sicer linijo novih premijcev sestavljajo galaxy S23, S23+ in S23 ultra, pri čemer pa je treba izpostaviti pomembno novost. Samsung je prvič v vse telefone zgornjega razreda vgradil en procesor za vse trge; doslej je tiste za evropski trg vztrajno opremljal s svojim procesorjem exynos, za preostali svet pa s še zmogljivejšim Qualcommovim snapdragonom. Zdaj je prav v vseh telefonih trenutno najmočnejši osemjedrni procesor ...