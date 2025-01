Športno leto 2025 obeta

Leto, ki se je poslovilo, je slovenskemu športu dalo veliko in še več. Slovenija je v Parizu osmič nastopila na poletnih olimpijskih igrah, v odpravi je bilo kar 90 članov. Na igre so se kot prva slovenska ženska reprezentanca v ekipnih športih uvrstile rokometašice, prvič pa je na olimpijskih igrah nastopila tudi moška odbojkarska reprezentanca. Slovenija se je domov vrnila z dvema zlatima kolajnama (judoistka Andreja Leški in športna plezalka Janja Garnbret), kajtar Toni Vodišek je bil srebrn. Uspešne so bile tudi paralimpijske igre – strelec Franček Gorazd Tiršek je osvojil svojo peto paralimpijsko kolajno, tokrat prvo zlato, lokostrelski dvojec Živa Lavrinc-Dejan Fabčič je bil bronast v ekipni tekmi.

V Laškem jubilej, v Tokiu vrhunec V Kranjski Gori bodo parašportniki alpski smučarji in smučarke tekmovali od 4. do 6. marca, že prej pa bo Slovenija pod krovno organizacijo Mednarodne biatlonske zveze gostila svetovno prvenstvo v parabiatlonu, ki bo na Pokljuki med 4. in 9. februarjem 2025. Maja letos bo v Laškem že 20. namiznoteniški turnir I Feel Slovenija Thermana Open, ki velja za največji turnir na svetu za parašportnike v namiznem tenisu. Sicer pa bodo letos oči parašportne javnosti uprte v Tokio, ki bo med 15. in 26. novembrom gostil 25. poletno olimpijado gluhih.

Tadej Pogačar je na kolesu pokazal, da mu ni para na svetu – po zmagi na Giru in Touru je s skoraj 100-kilometrskim samostojnim pobegom postal še svetovni prvak. Svoje so v športni mozaik uspehov dodali Luka Dončić in Anže Kopitar, nogometaši z igrami na svetovnem prvenstvu ter rokometaši s četrtim mestom na olimpijskih igrah.

Odbojka, rokomet, košarka in nogomet

Čeprav bo leto 2025 brez olimpijskih in paralimpijskih iger in nogometnega svetovnega ali celinskega prvenstva, bo vseeno polno športnih vrhuncev. Ob nogometaših, rokometaših, odbojkarjih in hokejistih bodo slovenski športni navdušenci spet podrobno spremljali zimo, kolesarje, judoiste in vse tiste, ki so navduševali minula leta. V ospredju bodo številna panožna tekmovanja, med odmevnejšimi za slovenski ekipni šport veljajo evropsko prvenstvo v košarki za moške (27. 8.–14. 9.), svetovno prvenstvo v odbojki za moške (12.–28. 9.) in ženske (22. 8.–7. 9.), za slednje prvič, ter svetovno prvenstvo v rokometu za moške, ki bo med 14. 1. in 2. 2.

Tadej Pogačar premika meje mogočega. FOTO: Reuters

Od februarja do oktobra bodo oči slovenske javnosti uprte tudi v kolesarska asa Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, predvsem julija na dirki po Franciji. Roglič je že napovedal, da bo dirkal po Italiji, medtem ko se Pogačar še ni izjasnil. Se pa zdi, da bi se lahko Pogačar v letu 2025 pognal v lov na zmago na španski Vuelti. Slovenija bo vnovič navijala za naše nogometaše; slovenska nogometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Na žrebu v Zürichu so izbranci Matjaža Keka prišli v skupino B, kjer so še Švica, Švedska in Kosovo. Kvalifikacije bodo Slovenci začeli septembra 2025.

Od Kranjske Gore do Ljubnega ob Savinji

Prvi tekmovalni vrhunec v Sloveniji prinaša že prvi konec tedna, saj bosta v Kranjski Gori tekmi za zlato lisico, predstavile pa se bodo najboljše smučarke v (vele)slalomu s slovensko udarno trojico Ano Bucik Jogan, Nejo Dvornik, Andrejo Slokar na čelu​. Moški pokal Vitranc v Kranjski Gori bo na sporedu 1. in 2. marca. Deskarji bodo na Rogli za svetovni pokal tekmovali 25. januarja, skakalke 15. in 16. februarja na Ljubnem ob Savinji. Biatlonci se bodo na Pokljuki zbrali na predzadnji tekmi sezone med 13. in 16. marcem.

Planica bo od 28. do 30. marca gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. V teh dneh slovenski narod stiska pesti za naše orle, da se prebudijo na novoletni turneji in z boljšimi rezultati in zvrhano mero samozavesti skočijo v leto 2025. Dozdajšnji potek sezone ni nikogar navdušil. Marca se bo v lov na sedmi naslov najboljšega na svetu podal tudi motokrosist Tim Gajser. Ključen mesec za smučarske športe pa bo znova februar, ko se bodo alpski smučarji za nazive najboljših na svetu merili v avstrijskem Saalbachu, biatlonci v švicarskem Lenzerheideju in nordijski smučarji v Trondheimu. Deskarji, pred novim letom so spet zablesteli tudi Slovenci, bodo na SP nastopali v drugi polovici marca v Švici.

Janja bo manj tekmovala

V ZDA bosta svojo sezono, vsi upajmo, da čim kasneje, končala hokejist Anže Kopitar (to je njegova 18. sezona po vrsti) in Luka Dončić. Slednji je poškodovan, zato je morda vprašljiv celo njegov nastop na tekmi vseh zvezd (16. 2. v San Franciscu). V novem terminu v začetku junija, teden prej kot doslej, bo na sporedu kolesarska dirka po Sloveniji. Kasneje v letu sledi svetovni pokal kajakašev v Tacnu, ki bo konec avgusta, le nekaj dni kasneje, v začetku septembra, pa sledi tekmovanje športnih plezalcev v Kopru, kjer se bo predstavila Janja Garnbret. Začetek sezone zlato olimpijko sicer čaka aprila s prvo tekmo svetovnega pokala na balvanih na Kitajskem. Je pa Janja že napovedala, da bo tekmovala manj. Pri nagradi za najobetavnejšo mlado športno osebnost je nogometaša Benjamina Šeška nasledil 16-letni kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar. Od obeh slovenska javnost tudi leta 2025 pričakuje veliko.