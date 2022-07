Športna oblačila za vsakdanji šik

Superge že kar nekaj let niso več le domena športnih aktivnosti, temveč so postale priljubljen modni kos, ki nam ga ni nerodno obuti niti k elegantnim oblačilom. To sezono pa meje rekreacije podirajo tudi športna oblačila, ki jih lahko vse bolj pogosto opazimo na brveh tednov mode. Nosijo jih celo hollywoodske zvezde ob najrazličnejših svečanih priložnostih!

Superge že dolgo niso več le obutev za prosti čas.

Kombiniranje športnih in elegantnih kosov seveda ni novost, upamo pa si trditi, da v preteklosti nikoli ni bilo videti tako sproščeno, predvsem pa ne zaželeno. Športne pajkice niso več le domena fitnes dvoran, temveč tudi vsakdanjih stajlingov. Prepletanje elegance in športnih kosov nam omogoča, da smo pri oblačenju še bolj kreativni, predvsem pa v naš vsakdanjik vnaša dodatno mero udobja.

Morda boste na začetku malce skeptični, katere kombinacije so sploh mogoče, saj takšnega oblačenja do sedaj niste bili vajeni.

Morda boste na začetku malce skeptični, katere kombinacije so sploh mogoče, saj takšnega oblačenja do sedaj niste bili vajeni. A če se znebimo ustaljenih okvirov in si upamo malce eksperimentirati, bomo nove kombinacije kaj kmalu vzljubili. Kako oblačila za prosti čas nositi poleti? Spodaj naštevamo nekaj kombinacij, ki so trenutno izjemno trendi.

Športni top in blazer

Skoraj vsaka ženska ima v omari kakšen športni top, ki ga uporablja za tek, jogo in podobne aktivnosti, to poletje pa ga modne navdušenke nosijo tudi za sproščen sprehod po mestu, kosilo s prijateljico ali celo zmenek. Kombiniramo ga lahko k hlačam ali krilu, čez rame pa za piko na i ogrnemo še blazer.

Komplet in srajca

Letos so izjemno trendi športni kompleti, torej top in ujemajoče se kratke pajkice iz raztegljivega materiala. V njih se lahko odpravimo na bližnji hrib, če jim dodamo nakit in čez ogrnemo t. i. oversized srajco, pa je stajling lahko videti tako šik, da je primeren za marsikatero drugo priložnost. Celo sandali z visokimi petami se podajo zraven.

Kapa s šiltom

Modni hit te sezone so tudi športne kape s šiltom. Popestrile bodo vsak modni videz, modno ozaveščene zvezdnice pa jih nosijo celo v kombinaciji z elegantnimi oblekami. Kapa bo dodala ravno pravo mero sproščenosti, hkrati pa obraz zavarovala pred sončnimi žarki.