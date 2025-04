Šport združuje ljudi

Nekdanja skupna država je bila svetovna športna velesila. Danes je vsaka od nekdanjih republik športna velesila na svojem področju. Nekdanji asi in legende so pustili globok pečat, v zadnjih letih, prvič 2022., pa jih je športni navdušenec, Črnogororec Pavle Pepđonović, trikrat zbral v Črni gori v mestu Ulcinj, kjer je potekal t. i. Mundial prijateljstva.

Mundial prijateljstva v Ulcinju FOTO: osebni arhiv

Začelo se je s knjigo

»Ljubezen do splitskega Hajduka sem podedoval po očetu. Zadnjih 15 let živim med Reko, Opatijo in Ulcinjem,« pravi Pavle, ki je često tudi na športnih dogodkih v Sloveniji, najraje na košarkarskih tekmah Cedevite Olimpije in Krke. Pavle je poslovnež, vodi podjetje Građacomerc. Svojčas je bil košarkar, potem direktor kluba KK Ulcinj, v njegovem mandatu so v Ulcinju zgradili tudi športno dvorano, ostal je velik zaljubljenec v šport; tako ima poslovne partnerje po vsej nekdanji skupni državi, tudi iz Subotice. Slednji je poznal nekdanjega Hajdukovega nogometaša Ivana Gudelja, čigar zgodba je spisana v knjigi Ivan Gudelj – Hajdučka priča. Pavle je dobil Ivanov kontakt, ga leta 2022 ob promociji knjige poklical in mu predlagal, da bi naredili promocijo tudi v Črni gori. Beseda je dala besedo. »Napisal sem mu sporočilo, poklical me je. Nato sva se srečala v živo in hitro dogovorila, da 11. novembra 2022 knjigo predstavimo v Ulcinju,« se spominja Pavle. Ko je v domačem kraju povedal, kdo prihaja, so hotelirji kar tekmovali, kdo bi gostil Gudelja. Pavleta, ki navdušuje s svojo iskrenostjo, skromnostjo in darežljivostjo, je vse skupaj presenetilo, a se je zavedal, da gre dogodek v pravo smer.

Mundial prijateljstva v Ulcinju FOTO: osebni arhiv

Mundial živi dalje, za Pavletom in ekipo sta druga in tretja izvedba. »Ko smo se po koncu 2. mundiala prijateljstva pogovarjali z ljudmi v mestu, so nam vsi po vrsti rekli, da ne smemo prekiniti nečesa tako pomembnega za Ulcinj, za Črno goro, tudi za regijo, ki česa takega še ni doživela. Mundial prijateljstva je danes med poznavalci športa dobro poznan, ljudje se zavedajo, da ga organiziramo pri nas, in to je zelo dragoceno,« se Pavle zaveda, da delajo nekaj dobrega.

Olimpijska vas

Tretji Mundial prijateljstva je znova združil največje športnike nekdanje Jugoslavije, Ulcinj je bil novembra lani prava olimpijska vas, se rad pošali Pavle. Poleg vseh trofejnih športnikov iz nekdanje Jugoslavije so predvajali tudi dokumentarni film o najtrofejnejšem vaterpolskem trenerju na svetu Ratku Rudiću in dokumentarni film o paralimpijcu Darku Kralju, ki je na paralimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 trikrat popravil svetovni rekord v suvanju krogle, predvajali so tudi film Olimpijada v Sarajevu in se tako poklonili 40-letnici iger. Poklonili so se tudi košarkarskemu Mozartu Draženu Petroviću in prikazali njegov hologram iz zagrebške Arene. Med gosti iz Slovenije sta bila Ivo Daneu, kot kapetan je reprezentanco Jugoslavije leta 1970 vodil do naslova svetovnega prvaka, in trofejni trener, tudi nekdanji slovenski selektor, Janez Drvarič.

Pavle v družbi Janeza Drvariča in Iva Daneua FOTO: osebni arhiv

Pavle je bil spet navdušen nad obiskom. Priznal je, da so tokrat povabili tudi legende iz drugih športov. »Presenečeni smo bili, kako enostavna je bila komunikacija z gosti, saj so že vsi vedeli, kaj je Mundial prijateljstva,« je še danes navdušen. Novembra lani so v Ulcinju ob Mundialu prijateljstva posadili balkansko drevo miru, oljko. Idejo je dal novinar in pisatelj Rajko Joličić, oljko so zasadili nad Malo plažo.

Lani so v Ulcinju ob Mundialu prijateljstva posadili balkansko drevo miru, oljko.

Nekateri so Pavletu očitali, da je jugonostalgik. A vse, kar Pavleta zanima, je šport, predvsem pa je izjemno spoštljiv do vseh nekdanjih asov, ki jim je skozi Mundial prijateljstva vrnil nekaj dostojanstva in jih tudi iztrgal iz pozabe. »Naša želja je sporočiti, da je šport nekaj lepega, da združuje ljudi, ustvarja prijateljstva in lepša življenje. To nima nobene zveze z Jugoslavijo kot sistemom. S tem nimamo težav, navsezadnje je večina teh ljudi iz turizma, lastnikov hotelov in apartmajev, ki so nam dajali namestitve za goste, rojenih po letu 1997, torej jih v času Jugoslavije sploh ni bilo,« je jasen Pavle, ki poudari, da imajo v Ulcinju preprosto radi ljudi.