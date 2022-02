Kamniška Bistrica je hudourniška reka, katere vodnatost je odvisna predvsem od razmer v kamniškem pogorju in posameznih pritokov. Žal na 33 kilometrov dolgi poti od izvira v Kamniški Bistrici do izliva v Savo dostikrat skoraj presahne ali pa je njena gladina marsikje pod biološkim minimumom. To je opazno zlasti v domžalski občini, kjer je ob poletnih in zimskih sušah njena gladina na Viru le dobrih 10 centimetrov, in to predvsem zaradi prevelikega odvzema vode za mlinščice, na katerih deluje več malih hidroelektrarn, ali zaradi potreb industrije (zlasti papirnice Karton Količevo). Sporni pos...