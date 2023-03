Pred skorajšnjim premikom kazalcev na poletni čas se ponovno obuja razprava o ukinitvi premikanja ure. Skupina 44 evroposlancev, med njimi je tudi Matjaž Nemec, je Evropski komisiji že poslala poziv, naj zagotovi ukinitev premikanja ure, ne nazadnje so to pred petimi leti zahtevali že evropski državljani. Pri nas se je vse skupaj začelo relativno pozno, in sicer z delegatskim vprašanjem leta 1978: »Pa kaj še čakamo, ko pa vendar že vse evropske države že nekaj let pomaknejo čez poletje urne kazalce za eno uro naprej?« Vprašanje je bilo postavljeno ob razpravi o produktivnosti dela...