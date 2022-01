Spopad v Trzinu, bilo je več mrtvih

Ob približno 17.45 (27. junija 1991) so nad Trzinom zakrožili trije helikopterji JLA, ki so nato odleteli proti Ljubljani. Ker so v Diverzantskem vodu TO Kamnik zaslutili, da bi se v primeru helikopterskega desanta na njivah vzhodno od Trzina znašli med obkoljenimi vojaki JLA in desantom, so polovico pripadnikov umaknili bolj jugovzhodno od Trzina. Diverzantski vod TO Kamnik je tudi prevzel nalogo boja proti predvidenemu helikopterskemu desantu, kar sta se dogovorila tudi stotnik Bojan Končan ter namestnik poveljnika enote SEM, ki je nadomestil inšpektorja Vinka Beznika, ki je moral oditi na n...