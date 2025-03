Spomladansko čiščenje je treba načrtovati

Pomlad je tukaj, z njo pa čas, ko se lotimo malce bolj temeljitega čiščenja doma; t. i. spomladansko čiščenje je tudi priložnost, da se znebimo stvari, ki nam ne služijo več, dobimo pregled nad zalogami, imetjem ter dom prevetrimo, osvežimo in ga pripravimo na tople dni z obilo sonca in svežega zraka.

Če smo se dela v minulih letih lotevali brez načrta, rezultat pa so bili slaba volja, utrujenost, občutek, da smo si nakopali preveč, si letos najprej naredimo seznam, kaj bomo postorili, z jasno časovnico in pomočjo drugih članov družine. Da bomo vse opravili v enem vikendu, je preambiciozen načrt, denimo. Kakšen bo vrstni red, je odvisno od nas, morda se bomo lotili vsakega prostora posebej, lahko pa gremo po kategorijah, kot jih denimo predlaga Marie Kondo, japonska strokovnjakinja za organizacijo; začnemo z oblačili, nato se lotimo knjig, papirjev, živeža, lepotnih pripomočkov, sentimentalnih predmetov …

V vsakem primeru moramo najprej preveriti, katere pripomočke za čiščenje, čistila že imamo doma, in dokupiti manjkajoče. Omislimo si lahko tudi 3 večje škatle, morda iz kartona iz bližnje trgovine, v katere bomo dajali odvečne stvari – v eno tiste, ki jih bomo zavrgli, ker so poškodovane, raztrgane, v drugo tiste, ki jih ne potrebujemo ali ne želimo več, a so še uporabne, zato jih bomo podarili, v tretjo tiste, za katere se ne moremo odločiti, ali jih bomo še potrebovali ali ne; dali jo bomo v klet ali na podstrešje. Če stvari iz nje ne bomo potrebovali do naslednjega spomladanskega čiščenja, jih bomo podarili.

Posesamo žimnice in kavče. FOTO: Getty Images

Kaj nas torej čaka? Pomivanje oken, žaluzij, čiščenje filtrov, svetilk, brisanje kljuk, ročajev, pranje zaves, pomivanje tal, globinsko čiščenje sedežne itd. Najbolje, da naredimo seznam, da česa ne pozabimo, in dodajamo opravila, ki nas čakajo v posameznih prostorih. V kopalnici bomo izpraznili omarice in police, jih prebrisali, (kritično) pregledali kozmetiko in izdelke ter zavrgli tiste, ki jih imamo »od nekdaj«. Za preostale predmete si lahko omislimo organizatorje, košarice. Lotili se bomo armature, tuš kabine in kadi, fug, morda celo odtoka. Pol ure bomo posvetili pralnemu stroju, očistili vse odstranljive dele, filter, obrisali tesnilo okoli bobna, vanj dali sodo bikarbono in zagnali samočistilni program. Tudi v kuhinji bomo izpraznili omare, predale in jih očistili, pregledali živila in jim morda namenili košare po kategorijah, obrisali vratca, kljuke, izpraznili hladilnik, pomili police in z obljubo, da bomo striktno porabili stvari, preden se pokvarijo, zložili nazaj. Odmrznili bomo zamrzovalnik, očistili pomivalni stroj s filtri vred, napo, grelnika vode odrešili vodnega kamna, očistili kavni aparat itd.

Največji zalogaj v spalnici je nemara omara z oblačili – obleko, ki jo imamo že pet let, a je nimamo kdaj obleči, dajmo naprej, zakaj bi nam zasedala prostor? Nekateri menijo celo, da bi se morali znebili vseh kosov, ki jih nismo nosili eno leto! Zimska oblačila damo v vakuumske vreče in na najbolj zgornjo polico, v ospredje zložimo lahkotnejše kose; če nimamo predalov, jih lahko nadomestimo z namenskimi organizatorji – enega za nogavice, enega za spodnje prerilo, enega za hlačne nogavice … Po navodilih proizvajalca operemo vzglavnik in odejo, prezračimo vzmetnico in ji morda namenimo globinsko nego, prevetrimo nočno omarico. Otroško sobo bomo uredili skupaj z otroki, določili bodo, denimo, katere igrače in knjige damo lahko naprej, besedo naj imajo tudi pri oblačilih. Poglejmo pod posteljo, pobrišemo prah z omar, polic, otroci naj ošilijo barvice in zložijo druge pripomočke za ustvarjanje.

V lepem vremenu je tudi čiščenje lažje. FOTO: Getty Images

V dnevni sobi bomo z vodo in milnico odstranili madeže s sedežne in jo posesali, oprali prevleke blazin, obrisali mizico in daljinski upravljalnik (kolikokrat ste to že naredili?), sortirali knjige in morda katero dali komu, ki je bo vesel, prebrisali spominke …

Ko bo dom čist, svež in nenatrpan, mu namenimo šopek pomladnega cvetja, sebi pa damo obljubo, da bomo ohranjali vzpostavljeni red; ko ima vsak predmet svoje mesto, ga vedno vrnemo tja, in sprotno vzdrževanje čistoče ne bo več tako težko.