Spomladansko čiščenje duše

Izkoristite priložnost in izkažite nekaj ljubezni svojemu umu, telesu in duhu. Naj vas nekaj nasvetov, kako poskrbeti zase, navdihne, da očistite svojo dušo in daste prostor novemu in svežemu.

Preživite nekaj časa na prostem

Po mesecih, ko ste bili zaprti v stanovanju in je sonce zgodaj zašlo, vaše telo kar kliče po vadbi in svežem zraku. Odmaknite se od elektronskih naprav, pojdite ven in uživajte na soncu. Začnite hoditi, kadar koli je to mogoče. To ne bo izboljšalo le krvnega pretoka, ampak bo tudi zbistrilo vaše misli. Pojdite v naravo. Vse se prebuja, od brstečih rož do mladičev živali, ves svet začenja na novo. Opazujte ta osupljivi pojav in kmalu se boste počutili navdihnjene, da tudi sami kaj spremenite. Če zaradi varnosti potrebujete telefon, ga vzemite s seboj, vendar ga utišajte in imejte v žepu. Privoščite svojemu umu odmor od stalne povezanosti in stimulacije. Namesto da bi se počutili raztresene, si dovolite preprosto poslušati ptičje petje, občutiti vetrič na svoji koži in pustite, da vam misli tavajo.

Naj v vašem domu diši po čistem

Ko počasi postaja topleje, je odpiranje oken eden najboljših načinov za osvežitev doma. Izogibajte se morebitno nevarnim kemikalijam v komercialnih čistilih, svečah in osvežilcih zraka. Namesto tega poskusite sami izdelati čistila z naravnimi izdelki in eteričnimi olji. Razpršilnik za eterična olja lahko deluje dvojno: vaše stanovanje bo odlično dišalo, hkrati pa vam bo vzbudil blagodejen učinek aromaterapije. Ko je vaš dom čist, ga okrasite še s čudovitim sveže rezanim cvetjem.

Prevetrite prehrano

Vso zimo hiberniramo v zaprtih prostorih, zato ni nič čudnega, da jemo težjo hrano. Če se vas sezonsko loti melanholija, ste verjetno že kdaj segli po tolažilni hrani. Ne obsojajte odločitev, ki ste jih sprejeli v preteklosti, ampak nadaljujte drugače in izkoristite pomlad kot katalizator, da spremenite svoje navade in telesu zagotovite sveža hranila, ki jih potrebuje. Vzemite vse iz hladilnika in omaric, vse obrišite in se pripravite na nov začetek. Znebite se vsega, čemur je potekel rok uporabe, zavrzite ali podarite živila, zaradi katerih se ne počutite najbolje. Čist, sijoč hladilnik in urejena shramba vas pripravita na uspeh, ko se znova osredotočite na prehranjevanje, ki nahrani vaše telo. Obiščite lokalno tržnico in kupite sveže sadje in zelenjavo. Poskusite vsak dan jesti mavrično, tako da svoji prehrani dodate raznoliko obarvano hrano, kot so korenje, borovnice, paprika. Namesto da vas skrbijo stvari, ki jih ne morete jesti, se osredotočite na uživanje zdrave hrane, v kateri uživate. Voda, prepojena s pomarančami, jagodami, limonami in limetami, poskrbi za zadostno hidracijo, hkrati pa vam daje dodatna hranila.

Ustvarite prostor za novo

Če je vaš dom neurejen, se lahko učinki tega razširijo na preostanek vašega življenja. Če ste nenehno obkroženi z neredom, se lahko počutite raztreseni in razdražljivi. Če dom očistite stvari, ki vam ne bodo več služile, je to lahko odličen način za pretok vaših ustvarjalnih sokov in ustvarjanje prostora za novo svežo energijo. Začnite tako, da pregledate svojo mizo, omare za dokumente in predal, v katerem imate vse mogoče. Digitalizirajte svoje dokumente in investirajte v poceni optični bralnik ter čim več papirja zrežite ali odnesite v zabojnik za star papir. Svoje na novo shranjene digitalne dokumente organizirajte sproti in se prepričajte, da imate vzpostavljen varnostni sistem. To je projekt, ki ga je običajno mogoče izvesti v enem samem dnevu, rezultati pa vam bodo olajšali življenje v prihodnjih letih. Če imate dovolj energije, da se vsakih nekaj dni lotite novega projekta organiziranja in odpravljanja nereda, boste v nekaj tednih poskrbeli za celoten dom. Naloga se morda zdi zastrašujoča, a svoboda, ki jo to ustvari, je vredna potrebnega truda.

Opustite hobije, ki vam ne dajejo več ustvarjalne iskre, in se posvetite novim strastem.

Zbistrite um

Spomladansko čiščenje se ne sme končati s fizično navlako. To je idealen čas, da poskrbite zase, da zbistrite misli in se osvobodite negativnih občutkov, ki ste jih nosili s seboj. To je pogosto veliko lažje reči kot narediti in zahteva vsakodnevno delo. Ne morete se počutiti mirni in osredotočeni, če nenehno nosite vse svoje misli in občutke v glavi. Zavežite se, da boste vsak dan pisali dnevnik, čeprav le za nekaj minut, in opazujte, kakšne spremembe se bodo zgodile. Če želite še korak dlje, začnite vsakodnevno izvajati meditacijo. Če vas prestraši misel, da bi več ur sedeli v tišini, začnite počasi. Že od pet do deset minut na dan je dovolj, da začnete ustvarjati pozitivne rezultate. Preizkusite lahko več različnih vrst meditacije, vključno s tiho, vodeno in hodečo. Eksperimentirajte, dokler ne najdete nekaj, kar vam ustreza.

Preglejte lestvico prioritet

Divji svet nas sili v divji tempo, zato je to lahko priložnost, da se znova povežete z ljudmi, ki jih imate radi, tako da ustvarite prostor v svojem življenju zanje. Odnosi ne uspevajo sami od sebe, treba jih je hraniti in negovati. Ocenite, kje in s kom preživljate svoj čas, in iskreno določite, ali morate narediti nekaj sprememb. Čeprav je morda težko, pride čas v vašem življenju, ko morate opustiti odnose, ki so strupeni, izčrpavajoči ali preprosto niso več pravi za vas. Naredite seznam vseh stvari, ki vas resnično osrečujejo, nato pa še, kako preživite večino svojega časa. Primerjajte to dvoje in kmalu vam bo jasno, kje se morate prilagoditi. Dovolite si, da opustite hobije, ki vam ne dajejo več ustvarjalne iskre, in se posvetite novim strastem, ki so prišle na dan. U. J.