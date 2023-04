Spomini niso navlaka

Različnim slogom notranje opreme se je pridružil novi, v angleško govorečih deželah ga imenujejo »cluttercore«, clutter pa bi v slovenščino prevedli kot navlaka ali nered. Omenjeni slog seveda ne promovira zbiranja navlake, čeprav je na prvi pogled morda tako videti, gre bolj za urejeni nered, mnogi mu pravijo tudi ustvarjalni nered. Ljudje, ki jim je cluttercore pisan na kožo, so običajno ekstrovertirani, umetniške duše, pogosto zbiratelji, ki želijo svoje zbirke česar koli že razstaviti vsem na očeh, tudi strastni popotniki, ki se iz daljnih dežel pogosto vrnejo s spominkom, tega pa nočejo zapreti v predal ali omaro, raje ga postavijo ali izobesijo nekam, kjer ga bodo lahko ves čas gledali ter obujali spomine. »Z možem uživava v dnevni sobi, kjer so razstavljeni vsi najini spomini. Oba sva sanjača, in ko se ne počutiva najbolje, nama kakšna knjiga iz otroštva, ki jo imava na polici, spominek na kakšen veseli dogodek in podobno na usta pričara nasmeh ter naju razvedri, zato je cluttercore za naju idealen slog,« je dejala Paula Truscott, britanska vplivnica in notranja oblikovalka.

Ne skrivajte zbirateljskih predmetov.

A nad njim niso navdušeni prav vsi. Medtem ko mnogi uživajo v pogledu na polne stene in police, drugim to povzroča anksioznost. Slednje se lahko zgodi tudi tistim z introvertirano osebnostjo. »Introvertirani ljudje svet okoli sebe dojemajo bolj intenzivno, opazijo in slišijo mnogo reči, ki jih drugi ne, veliko premlevajo, njihova čutila so ves čas v pogonu, zato so lahko hitro preobremenjena. Takšni ljudje v svojem domu, ki je njihovo zatočišče, svetišče, potrebujejo red, nevtralne barve, veliko rastlin, vse, kar sprošča. Cluttercore jih dela nervozne, pogosto se v takšnih prostorih počutijo utesnjene,« je dejala ameriška arhitektka Cindy Coleman, ki se ukvarja tudi s psihologijo notranjega opremljanja.

Odraža posameznikovo osebnost

Ne bojmo se sten napolniti s fotografijami, ki nam veliko pomenijo.

Obe dami se strinjata, da je cluttercore precej težaven slog, ki zahteva veliko časa, načrtovanja in smisla za kombiniranje barv, materialov, tudi dobro prostorsko predstavo. »Arhitekt ali oblikovalec sam tega ne bo mogel nikoli doseči, samo vi namreč veste, kateri so tisti predmeti, ob pogledu na katere se počutite prijetno in ki jih je vredno razstaviti. Nikoli namreč polic ali sten ne polnimo s predmeti, ki smo jih kupili zgolj zato, da bi napolnili prostor. Uporabimo tiste, ki nam veliko pomenijo,« pravi Truscottova, ki ji je cluttercore všeč ravno zato, ker je to slog, ki najbolje odraža posameznikovo osebnost.

Bistveno je dobro počutje.

Eksperimentirajte

In kako dosežemo urejeni nered? Notranji oblikovalci svetujejo, da se držimo teme. Stene denimo napolnimo s fotografijami družinskih članov, potovanj, posebnih dogodkov, a jih tematsko ne mešamo med seboj. Konsistentno izbiramo tudi okvirje, ki naj bodo v ujemajočih se barvah ali iz enakega materiala, velikosti pa naj bodo različne, saj bomo tako ustvarili dinamiko. Pazimo tudi, da na eni steni ne mešamo barvnih in črno-belih fotografij. Če se odločimo, da bomo spomine razstavili zgolj na enem delu prostora, dodamo diskretne police, nanje postavimo spominke ali zbirateljske reči, lahko tudi kakšno lončnico, knjige, sveče, fotografije, risbe ali slike pa nato razporedimo okrog njih. »Ne bojte se eksperimentirati in prestavljati reči, dokler z rezultatom ne boste zadovoljni. In ne pozabite, da prostor urejate zase, zato mora biti v prvi vrsti všeč vam,« še svetuje Truscottova.