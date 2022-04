Spomini na Ukrajino so nepozabni

Ljubljančan velja za zapeljivega rockerja, s svojim nasmeškom razoroži vsakogar, rockerska duša pa poskrbi za odmerek nagajivosti. »Zdi se mi, da se bo svet počasi spravil v stare tirnice. Do normalnega življenja nam glasbenikom še malo manjka. Ampak sem zelo optimističen,« mi sprva pove z nasmehom na obrazu. Doma ima glasbeni studio, zato je bil tudi med epidemijo zelo ustvarjalen.

V življenju mu največ pomenita zdravje in notranji mir. Foto: Igor Modic

»Spisal sem ogromno skladb, ki samo čakajo na pravo mesto ob pravem času. Ta čas sem vzel kot življenjsko pavzo. Vedno imam pozitiven odnos do stvari, ki se dogajajo.« Tudi kriza je bila za nekaj dobra. »Prišel sem do veliko novih spoznanj, ogromno sem se naučil. Zdaj imam nova znanja, ki jih bom s pridom uporabil v glasbeni karieri in seveda tudi v življenju.« Tudi zaradi tega je v zadnjem času naredil veliko sprememb. »Zdaj nase pazim bolj, kot sem v preteklosti. Bolj sem zbran in bolj vem, kaj hočem. Pandemija je bila dolg, a odličen čas za razmislek.«

S Samuelom velikokrat kaj ušpičita

Marsikdaj imajo Omarja v zobeh novinarji, ki mu radi pripišejo kakšen škandal ali dekle, zato ga povprašam, kako sam sebe vidi brez medijskih luči, in hitro mi odvrne: »Kot nekoga, ki je strasten do življenja, nepopravljiv optimist, zelo spontan in nepredvidljiv. Še sam sebe velikokrat presenetim.« Lani poleti je dopolnil 40 let, a je še vedno zelo mladosten, in ker vem, da ima rad zabave, me zanima, ali jih pogreša. »Od nekdaj sem imel rad nočno življenje, druženje, koncerte in podobno. To mi je resnično manjkalo. Vedel sem, da bo tega prej ali slej konec, a vseeno nisem računal, da bo trajalo kar dve leti.« Vesel je, da se vse to počasi vrača in da bo kmalu tudi on poskrbel za koncertno zabavo, in sicer s Samuelom Lucasom.

»Do tega je prišlo zelo spontano. Samuel me je poklical, predlagal sodelovanje in v isti sapi sem se strinjal. Ne vem, zakaj se tega nisem spomnil sam že prej. Pripravljava odličen program in prepričan sem, da nikogar ne bova pustila ravnodušnega. Imava super energijo, prijatelja sva že več kot 15 let in se skupnih koncertov izjemno veselim.« Njun prvi akustični koncert bo 13. aprila v ljubljanskem SiTi Teatru, kjer bosta predstavila preplet avtorske glasbe in njunih najljubših tujih uspešnic.

Foto: Igro Modic

»Glasbo je prinesel s seboj na svet. Tega, kar ima on, se ne da naučiti. Poleg tega je izjemno dober in čist človek, zato najino prijateljstvo izjemno cenim,« pove o Samuelu. Pa sta kdaj tudi kaj ušpičila? »Oh, velikokrat,« se nasmehne ob razkritju. »Večkrat sem bil nenapovedan in spontan gost na njegovih koncertih. Obiskal sem ogromno njegovih nastopov in se gnetel v prvi vrsti, ker sem tako užival. Velikokrat je vprašal, ali imamo v publiki koga, ki zna peti, se mi nasmehnil, me povabil na oder in me napovedal, kar tako, mimogrede.«

Evrovizija za vse življenje

Omar ni le vrhunski pevec, igra tudi na kitaro, bas kitaro in klavir. Ko se ob kavi pogovoriva o glasbi, mi razkrije: »Michael Jackson je zagotovo moj največji vzornik, kar se tiče petja in nastopov. Kar se pa tiče glasbe in same energije, so moji vzorniki iz čisto drugih voda, to je skupina Green Day. Z največjim veseljem bi šel z njimi na svetovno turnejo,« pove v smehu.

Nekoliko se zamisli, potem mi še izda: »Skupina Queen in njihov pevec Freddie Mercury sta name naredila neizbrisen vtis, ko sem prvič slišal skladbo I Want To Break Free. Dolgo let je bila to moja najljubša skladba in še danes jo z največjim veseljem preigravamo z bendom na koncertih kot eno redkih priredb.« Tudi on je marsikomu vzornik, saj se je že dvakrat podal na evrovizijski oder. »Spomini na Evrovizijo in Ukrajino so izjemno lepi in nepozabni. Evrovizija je nekaj, kar me bo spremljalo vse življenje, in na to sem izjemno ponosen.« O evrovizijski gostiteljici, ki je v teh dneh glavna tema vseh pogovorov, strne spomine.

Trinajstega aprila vas bova s Samuelom Lucasom zagotovo lepo presenetila.

»Ukrajina ima izjemno veliko gozdov, narava je prečudovita. Njihovo glavno mesto Kijev je najstarejše slovansko mesto, zato je zelo bogato po kulturi in zgodovini. Tamkajšnji ljudje so izjemno gostoljubni, skromni in prijazni in si tega, kar se trenutno tam dogaja, zagotovo niso zaslužili. Zdi se, kot da se o preteklosti nismo naučili prav nič. V vojni ni zmagovalcev, so samo poraženci.« Že večkrat je nastopil tudi v Rusiji, ki je trenutno na dnu priljubljenosti.

»Rusi imajo zelo radi Evrovizijo in sem bil zato tja tudi povabljen. Večkrat sem nastopil tudi kot član Humanih zvezdic, to je ekipa umetnikov, ki hodi skoraj vsako leto tja tekmovat na svetovno prvenstvo v nogometu. Tudi na Rusijo imam lepe spomine.«

Skuha najboljšo joto

Omar ima ogromno načrtov. »Med epidemijo sem posnel ogromno glasbenega materiala, veliko dobrega lahko pričakujete od mene v naslednjih mesecih.« In kaj počne v prostem času? »Zelo rad hodim v naravo, na morje, tudi v hribe. Rad igram nogomet, a ga zdaj že nekaj časa nisem, seveda zaradi epidemije. Rad tudi plavam, sem velik filmoljub in še večji gurman,« se nasmeji.

Ljudje se ne zavedamo dovolj, da če imamo to, imamo vse.

»Prijatelji pravijo, da skuham najboljšo joto. Vanjo zelo rad naribam tudi korenje. Mislim, da sem se tega moral spomniti sam, saj prijatelji pravijo, da česa takega še niso videli.« V življenju mu največ pomenijo zdravje, notranji mir in mentalno ravnovesje: »Ljudje se ne zavedamo dovolj, da če imamo to, imamo vse.« Tudi zato ob koncu pogovora pove: »Radi se imejte, odpuščajte si, podpirajte slovensko glasbo, kajti kakovostne glasbe imamo neskončno veliko. In, seveda, pridite na koncert 1 NA 1 v Siti Teater v sredo, 13. aprila.« In z značilnim nasmeškom odhiti na glasbene vaje.