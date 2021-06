Španec od Dinare do Tamare

Slovenske Konjice so imele že svoje športne junake, eden teh je (bil) zagotovo nekdanji košarkarski as Jure Zdovc, danes trener v Franciji. Prav v Franciji, točneje v Parizu, pa se je v minulih dneh spisala pravljična zgodba 23-letne teniške igralke Tamare Zidanšek. S prefinjeno tehniko, borbenostjo, mirnostjo in dobro fizično pripravljenostjo je presenetila tudi Konjičane, ki so jo v minulih dneh le dočakali doma. Mladi so prišli do dragocenih selfiejev. V petek se je štajerska junakinja, tudi prava pohorska roka, kot smo slišali v Slovenskih Konjicah, vrnila domov. Najprej jo je sprejel pred...