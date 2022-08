Košarkarsko evropsko prvenstvo je pred vrati. Na prvi šolski dan ga bo Slovenija začela s tekmo proti Litvi. »Seveda se veselim prvenstva, pozorno ga bom spremljal. Ob igrah Slovenije, gledal sem vse domače tekme, pa uživam že zdaj,« nam pove 73-letni Janez Drvarič, ki že več kot 50 let deluje kot košarkarski trener. Slovenijo je kot selektor leta 1993 popeljal na evropsko prvenstvo. Še vedno je aktiven mentor in predavatelj, kot inštruktor sodeluje s svetovno košarkarsko zvezo, poleti letos je predaval v Črni gori. »Trije igralci so me še posebno navdušili v času priprav: zr...