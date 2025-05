Sovjak: med prijaznimi ljudmi in odličnimi vini

Sovjaški vinogradniki so se spet izkazali: odlična vina, pogače, domači narezki, prijazni in veseli domačini, odlično vzdušje. Taka je ocena udeležencev tradicionalnega 26. Dneva odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj v Sovjaku. Kot vedno je otvoritveno slovesnost na štartu pri Golnarjevi (Čehovi) kleti hudomušno in sproščeno vodila Breda Žunič, kakšnih 250 udeležencev prijetnega druženja, večinoma ljubiteljev in častilcev vina in vinske trte, sta pozdravila in nagovorila tudi župan občine Sveti Jurij Andrej Vrzel in Zvonko Fleisinger, podpredsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric. Slišali smo tudi sovjaško himno, katere besedilo in glasbo je napisal Davorin Kurbos, rojen v neposredni bližini, na Blagušu, ki ima zdaj ima vikend v Sovjaku. Nastopili so še Pihalna godba Sveti Jurij ob Ščavnici in prijatelji glasbeniki, ki so z glasbo spremljali pohod: Timotej, Bine, Nino in Anej, večkrat so se s svojimi inštrumenti pridružili še glasbeni bratje Kurbos.

Povsod je bilo veselo in razigrano. FOTO: Primosch Uran

Kot rečeno, se je 26. Dan odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj začel v zgodnjih popoldanskih urah pri Golnarjevi (Čehovi) kleti, kjer raste potomka najstarejše trte na svetu. Sledil je prijeten in vesel pohod po Sovjaku, 250 udeležencev je lahko pokušalo vina in domače dobrote prijaznih vinogradniških družin: od Golnarjeve kleti, naprej do družin Žunič, Kurbos (Davorin), Tibaut, Rožman–Kreft, Čuš, Šoštarič, Černel, Kurbos (Marjan), Kreft, Pšeničnik, Kšela in nazaj do domačega gasilskega doma, kjer se je letošnji pohod med sovjaškimi vinogradi zaključil s prijetnim druženjem. Udeleženci so uživali na pohodu, ki je bil zelo razgiban, naklonjeno jim je bilo tudi vreme, bilo je lepo in sončno. Vinogradniki so poleg svojih vin ponujali tudi kvasenice, ocvirkovke, meso iz tünke, domače klobase, zaseko, kruh, pecivo, mnogim je še posebno teknila odlična kisla štajerska župa, ki so jo organizatorji ponudili na sredini pohoda, pri Čuševih. Skuhali so jo mojstri Stanko Kocuvan, Robi Rožman in Franci Čuš.

Zbiranje gostov ob spremstvu domače godbe na pihala je potekalo pri Golnarju. FOTO: Primosch Uran

Mimogrede naj zapišemo še, da sovjaškim vinogradom letos dobro kaže, v primerjavi z lanskim letom, ko jih je močno prizadela zmrzal in je bilo letnika veliko manj, je pa bil izjemno kakovosten. O tem so se lahko prepričali prav vsi poznavalci dobre kapljice na pohodu, ki so večinoma obljubljali, da bodo prišli tudi na 27. Dan odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj v Sovjaku, ki bo v začetku maja prihodnje leto.