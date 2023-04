Sonyjeve slušalkice z dobrim zvokom in dobro ceno

Sony je dokazal, da je sposoben izdelati tudi t. i. klasične brezžične slušalke z odličnim zvokom in učinkovitim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC), ne da bi bilo za to treba odšteti celo premoženje. Slušalke WF-1000XM4 ostajajo ene najboljših brezžičnih v-ušesnih slušalkic na trgu, a so razmeroma drage, zelo zanimive pa so čisto nove brezžične WF-C700N, ki bodo v slovenskih trgovinah stale 120 evrov, kar pa je zelo konkurenčna cena. A tudi konkurenca je huda.

Štiri desetletja razvoja

Sony je prve v-ušesne slušalke oziroma ušesne čepke, kakor jim tudi pravimo, izdelal že davnega leta 1982. V letih, ki so minila od tedaj, so japonski inženirji dodobra naštudirali človeška ušesa in zakonitosti prenosa zvoka. Rezultat tega je, da so slušalke WF-C700N oblikovane tako, da se popolnoma ujemajo z obliko ušes, pri čemer imamo na razpolago več različno velikih silikonskih čepkov, s katerimi najdemo tiste ta prave, ki se najlepše prilegajo našemu ušesu. Kakor pravijo pri Sonyju, ima površina slušalk posebno ergonomsko strukturo za stabilnejše prileganje, kar pomeni, da jih bomo lahko uporabljali še dlje.

Udobje in lep videz

Skupaj s škatlico imamo na voljo 15 oziroma 20 ur poslušanja glasbe. FOTOgrafiji: Staš Ivanc

In dejansko so zelo udobne. V nasprotju z nekaterimi drugimi proizvajalci pri Sonyju vztrajajo pri svoji obliki, ki ne spominja na Applove airpodse. Zato jih v uho vtaknemo bolj tradicionalno oziroma malce drugače kot applovske, a so zelo udobne tudi po daljši uporabi. Na testu sem imel klasične bele slušalke, na razpolago pa so tudi črne ter v barvi sivke ali žajblja. WF-C700N so zelo drobne in lahke, tako da jih v ušesu skoraj ne bomo čutili. Vsaka ima na zunanji strani tudi tipko, s katero prižigamo ali ugašamo ANC, zaženemo in ustavljamo pesmi itd.

Dober zvok

Še nedavno je človek od slušalk za okoli sto evrov pričakoval kar nekaj kompromisov: ali slabši zvok, ali slabši ANC, ali slabšo baterijo, ali manjše udobje. Zdaj so stvari drugačne in za tak denar dobimo res odličen izdelek, k čemur je zelo verjetno nekaj prispevala tudi močna kitajska konkurenca s svojimi nižjimi cenami in vrhunsko tehnologijo. In zvok je res dober: dobri in definirani basi, uravnoteženi srednji toni in ne presvetli visoki toni. Tudi glasnost je na nivoju, le v aplikaciji Sony Headphones jo je treba nastaviti do konca. V aplikaciji lahko spreminjamo kar nekaj nastavitev, med drugim imamo tudi izenačevalnik zvoka.

Dober zvok in učinkovito dušenje hrupa.

Dušenje hrupa

V-ušesne slušalke že same po sebi zadušijo več zvokov iz okolice kot običajne, v kombinaciji z aktivnim odstranjevanjem hrupa pa je učinek za nevajene lahko že kar moteč. A človek se na tišino hitro navadi, seveda pa imamo v aplikaciji tudi možnost vklapljanja in izklapljanja ANC oziroma zaznavanja zvokov iz okolice. ANC z vsako generacijo slušalk še malce napreduje: če si pred leti še slišal pogovor v pisarni, izginil pa je zvok klimatske naprave ali tiskalnika, zdaj lahko delaš v popolni tišini. A kadar smo na ulici, je treba aktivirati zaznavanje zvokov iz okolice, da nas ne zbije kak avtobus.

Solidna avtonomija

Na voljo so v beli in črni barvi ter barvi sivke in žajblja.

Slušalke WF-C700N s prižganim ANC zdržijo sedem ur in pol, z izklopljenim pa deset, medtem ko imamo v mali polnilni škatlici energije za še enkrat toliko, se pravi, skupno 15 oziroma 20 ur poslušanja glasbe pri normalni glasnosti. Dobro se obnesejo tudi pri opravljanju klicev. Pohvalna je tudi odpornost proti potu in kapljicam dežja, prek bluetootha pa jih lahko povežemo z dvema napravama hkrati.

Sonyjeve vrhunske brezžične slušalke WH-1000XM5 odslej tudi v polnočno modri barvi. FOTO: Sony