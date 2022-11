Sonyjev prenosni zvočnik ima dovolj moči za manjšo zabavo

Sony je eden od tistih proizvajalcev zabavne elektronike z res zelo širokim naborom naprav: od slušalkic za nekaj evrov prek avdiofilskih ojačevalnikov zvoka in cede predvajalnikov do televizorjev in videokonzol. In seveda so vmes tudi najrazličnejši zvočniki, med katerimi je precej pomemben segment prenosnih zvočnikov za zabavo, kakršen je model SRS XG500.

Konkretna zverina

Ob straneh imamo tudi mini lightshow. FOTO: Staš Ivanc

Gre za priljubljeno cevasto obliko prenosnega zvočnika, ki pa je vendarle tako velik in težak (5,6 kg), da ga ne moremo prenašati naokoli z zapestnim trakom, ampak je sestavni del naprave konkreten ročaj, ki sega čez celotno dolžino zvočnika. Ohišje, v katerem se skrivajo štirje zvočniki, po dva visokotonca in dva nizko-/srednjetonca, je dolgo skoraj pol metra, na spodnji strani pa ima gumijaste nožice, s katerimi se ga varno postavi na tla ali mizo.

Dober zvok

SRS XG500 je precej glasna zadeva, čeprav Sony v specifikacijah ne navaja, kakšno moč naj bi razvil. Zvok je precej jasen za tovrsten tip zvočnika, ki ni namenjen ravno avdiofilskemu poslušanju v zvočno izolirani sobi, ampak bolj nabijanju na plaži ali zabavi. Je tudi odporen proti vodi po standardu IP66, tako da bo prenesel dežne kaplje ali kak curek vode. Basi so dobro kontrolirani, če pa vklopimo funkcijo mega bass, postanejo prav divje močni, a malce razmazani. A za žurke je to prav super, poleg tega naprava poskrbi za svetlobne učinke.

Dolgoživa baterija

Solidni nabor priključkov. FOTO: Staš Ivanc

Na zadnji strani imamo stereo mini vtičnico, dva USB-vhoda, od katerih eden tudi polni priključeno napravo, denimo telefon, in 6,3-milimetrski vhod za mikrofon ali kitaro z lastnim uravnavanjem glasnosti, tako da se lahko gremo tudi karaoke. Seveda pa bo glavni vir glasbe pametni telefon z bluetooth povezavo, na katerem pa ne sme manjkati Sonyjeva aplikacija za nastavljanje zvočnika. Baterija naj bi zdržala kakih 30 ur delovanja, seveda ne pri polni jakosti. SRS XG500 je priročna, ne prevelika in kar glasna zadeva, ki bo dobrodošla na vsaki zabavi, cena pa je nekako sonyjevska: okoli 400 evrov.