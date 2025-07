Sonyjev gigazvočnik je bumboks v pravem pomenu

Sony ULT tower 9 je impresiven zvočnik, ki združuje robustno zasnovo s številnimi uporabnimi funkcijami, zaradi česar je odlična izbira za vrtne ali hišne zabave. Čeprav sta njegova velikost in teža (visok je 91 centimetrov, tehta pa skoraj 30 kilogramov) lahko izziv, so mu sonyjevci na srečo namontirali kolesci in močne ročaje. Tako ga lahko razmeroma enostavno premikamo naokoli po ravnih tleh, za dvigovanje pa je priporočljivo imeti pomočnika. Tudi v avto ga je kar težko spraviti, če nimamo ravno karavana.

Povezljivost je precej dobra, saj poleg standardne brezžične bluetooth povezave in klasičnih avdiovhodov ponuja tudi optičnega, tako da ga lahko povežemo tudi s televizorjem. Sony je celo priložil optični kabel, kar je bolj redkost pri tovrstnih zvočnikih. Lahko pa ga tudi povežemo z drugimi Sonyjevimi zvočniki iz serije ULT za še boljši, pardon, gromkejši zvok.

Nadzorna plošča FOTO: Staš Ivanc

Enostavno upravljanje

Na vrhu zvočnika je osvetljena nadzorna plošča, prek katere upravljamo predvajanja glasbe, izbiramo vire zvoka, prilagajamo osvetlitev, lahko pa se gremo tudi karaoke ali koncert v živo. Pod majhno loputo sta namreč klasična (velika) vhoda za mikrofon ali kitaro. Na voljo imamo tudi nekaj karaoke funkcije, kot so key control, s katerim prilagajamo višino tona pesmi, eho efekt za popestritev vokala in guide vocal, ki poskuša utišati originalne vokale, da lahko nadobudni pevci lepše fušajo čez skladbo. Poleg tipke za vklop/izklop je tu še velik gumb ULT, s katerim izbiramo med dvema učinkoma ULT oziroma ga ugasnemo; prvi še okrepi base, zaradi česar je idealen za sodobno elektronsko glasbo in hip hop, drugi pa poveča splošni občutek glasnosti.

Vhoda za mikrofon(a) in kitaro FOTO: Staš Ivanc

ULT tower 9 omogoča tudi nekakšen 360-stopinjski (prostorski) zvok, ki ga omogočata zadnja visokotonca. Ta funkcija zagotavlja boljšo pokritost prostora, čeprav je zvok izza zvočnika nekoliko manj jasen kot spredaj. Vsekakor pa je zvočnik dovolj močan, da treska tudi v večjih prostorih ali pa na prostem.

Kot je v navadi pri Sonyjevih pametnih zvočnikih, tudi ta komunicira z aplikacijo, prek katere enostavneje prilagajamo osvetlitev, se gremo didžeja z raznimi zvočnimi učinki in se igramo z izenačevalnikom zvoka. Aplikacija je do uporabnika prijazna in omogoča hitro prilagajanje glavnega zaslona, kar olajša dostop do najpogosteje uporabljenih funkcij.

Zadaj se skrivajo USB, optični in še en avdiovhod.

Glasen in jasen

ULT tower 9 je opremljen z velikansko nizkotonsko enoto, štirimi visokotonci in dvema srednjetoncema. Takšna sestava omogoča globoke in močne base, jasne visoke tone in uravnotežene srednje tone. Pohvalno je, da zverina ohranja kakovost zvoka tudi pri večji glasnosti, kar je pomembno za velike prostore in zabave; le preblizu ne smemo stati, saj si lahko dobesedno poškodujemo sluh. Zvočnik je sposoben proizvesti zelo glasen in močan zvok, ki lahko napolni celoten prostor. Malce pa je treba biti pazljiv pri nastavitvah, saj lahko prekomerno nabijanje nizkih tonov nekoliko zaduši srednje in visoke tone.

Idealen za vrtne ali bazenske zabave FOTO: Staš Ivanc

Skratka, ULT tower 9 je prilagodljiv in močan zvočnik, primeren za vrtne in hišne zabave, pa tudi dogodke in manjše nastope. In cena? V slovenskih trgovinah se ga najde za okoli 750 evrov, kar ni malo, a kakovost se pač plača.