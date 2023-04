Sommelierka Mira Šemič ljubi vino in čevlje

Brez vode ni življenja, brez vina ni veselja do življenja, pravi sommelierka Mira Šemić, prva vinska akademikinja z Balkana. Naša najboljša poznavalka vin je zaslužna za to, da je prestižni kulinarični vodnik pred petimi leti našel pot do Slovenije.