Soline med tradicijo, izzivi vremena in prihodnostjo

Sečoveljske soline sodijo med redke na svetu, kjer se sol še vedno pridobiva na način, star več stoletij – s postopki, ki izvirajo iz 14. stoletja. Ostajajo ne le prostor pridelave bele kristalne začimbe, temveč tudi naravni rezervat in dragocen košček kulturne dediščine, kjer se prepletajo tradicija, narava in turizem. V Sečoveljskih solinah je aktivna pridelava soli osredotočena na območje Lere, kjer so površine razdeljene na izparilne bazene, v katerih pripravljajo slanico, in kristalizacijske bazene, namenjene pobiranju soli. Sedemnajst kristalizacijskih polj obdeluje 16 zaposlenih in pet najemnikov, sol pridelujejo le v času poletne sezone.

Tradicionalna pridelava

Mag. Aleksander Valentin, direktor družbe Soline Pridelava soli, ki je v lasti Telekoma in ima koncesijo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljskih solin, je za Nedeljske novice predstavil izzive in dosežke letošnje sezone, hkrati pa spregovoril o prihodnosti solinarstva in njihovi turistični vlogi.

Direktor družbe Soline Aleksander Valentin je predstavil izzive in dosežke letošnje sezone ter spregovoril o prihodnosti solinarstva ter njihovi turistični vlogi. FOTO: osebni arhiv

Tradicionalna metoda pridelave soli v Sečovljah se bistveno razlikuje od industrijske. »Več kot 700 let stara metoda kristalizacija soli na podlagi, ki se imenuje petola, je ročna, z uporabo tradicionalnih orodij. Poleg unikatnosti in ekološko prijaznega načina pridelave omogoča pridelavo najokusnejše soli na svetu, ki pomeni edinstveno razlikovalno prednost na trgu jedilnih soli,« poudarja Valentin. »Pridelava oziroma pobiranje soli se izvaja dnevno in v tem procesu ne uporabljamo strojev ali industrijskih procesov. Sol Piranskih solin ni rafinirana, je naravno bela in čista,« pojasnjuje sogovornik.

Sol Piranskih solin ni rafinirana, je naravno bela in čista.

»Po svetu pa v različnih solinah uporabljajo različne industrijske metode. Možen način industrijske metode je proces evaporacije, kjer se slana voda ali slanica v kotlih ali komorah – lahko vakuumskih – segreje in loči sol od vode. Večina proizvodnje morske soli po svetu se izvaja tako, da se slana voda oziroma slanica v plasteh dodaja v velike izparilne bazene, nekajkrat v letu pa se nato naložena sol pobere strojno (z eskavatorji – bagri), tako sol najpogosteje izpirajo ali rafinirajo. V rudnikih kamene soli pa uporabljajo metodo ekskavacije (odkopavanja) ali metodo topljenja. V prvem primeru nato sol izperejo ali rafinirajo, v drugem primeru pa sledi postopek evaporacije.«

Na količino in kakovost pridelane soli pomembno vpliva vreme – tako v času pridelave kot v času priprave solnih polj –, poleg tega pa tudi številčno zadostna ekipa solinarjev, kvalitetna in pravočasna priprava solnih polj v zimskem času, pravočasna in zadostna količina slanice (zgoščene morske vode) ter učinkovitost in strokovnost solinarjev. »Začetek sezone pridelave soli letos ni bil optimalen, saj so pogoste padavine nenehno ustavljale proces in nas vračale na izhodišče. Tako smo do konca julija pridelali le 300 ton soli, kar je približno polovični izplen od načrtovanega. Stabilno, toplo, suho in vetrovno vreme avgusta nam v teh dneh omogoča pridelavo s polnimi zmogljivostmi,« je pojasnil.

Devetdeset odstotkov soli se proda v Sloveniji, v tujini pa je sečoveljska sol najbolj cenjena na Japonskem, saj so že pred leti ugotovili, da je vir »umamija«. FOTO: Jadran Rusjan

Če bi se stabilno vreme nadaljevalo do septembra, bi lahko pridelali od 1000 do 1100 ton soli, kar pomeni približno 30 odstotkov manj kot lani. Devet desetin soli se proda v Sloveniji, v tujini pa je naša sol najbolj cenjena na Japonskem, saj so že pred mnogo leti ugotovili, da je vir »umamija« (peti osnovni okus poleg sladkega, kislega, slanega in grenkega, op. p.) in je s tem nepogrešljiva sestavina v njihovi kulinariki.

1000–1100 ton soli bi lahko pridelali letos, če bi se stabilno vreme nadaljevalo do septembra.

Med solinarji tudi Mehičan, Irec in Francoz

Za solinarstvo se odloča malo ljudi, saj gre za fizično zahteven poklic, a tehnološko razmeroma preprost: »Glede na razmeroma visoko stopnjo izobraženosti prebivalstva v Sloveniji je kar težko najti posameznike, ki svoje poslanstvo najdejo v fizičnem delu na prostem, čeprav je to v idiličnem okolju solin.« V ekipi, ki šteje 16 redno zaposlenih, so trije tujci – Francoz, Mehičan in Irec, ki jih je življenje pripeljalo v Slovenijo, svoje poslanstvo pa so nato našli v vlogi solinarja. Poleg tega je pet solnih polj oddanih najemnikom.

Več kot 700 let stara metoda kristalizacije soli je ročna, z uporabo tradicionalnih orodij. FOTO: Jadran Rusjan

»Imamo več primerov, ko so bili solinarji zelo uspešni že v svoji prvi sezoni. Sicer menimo, da je posameznik suveren in samostojen po dveh sezonah. Za mojstre z dolgoletnimi izkušnjami bi sicer lahko opredelil štiri naše solinarje, imamo pa v ekipi najmanj še enkrat toliko posameznikov nove generacije, ki so že zelo izkušeni in bodo zelo kmalu lahko opredeljeni kot mojstri in bodo znanje brez ovir predajali novim generacijam.«

Podnebne spremembe

O vplivu podnebnih sprememb na soline je dejal: »Največje tveganje glede podnebnih sprememb za soline predstavlja dvig gladine morja. Prva faza prilagajanja na dvig gladine je s povišanjem čelnih morskih nasipov in nasipov na vodotokih, ki obdajajo soline v zaključni fazi. Nasipi, ki so bili zgrajeni v preteklih 15 letih, omogočajo nadgradnje, ki bodo obvarovale soline in naselja ob solinah v prihodnjih 50–100 letih. Napovedovati tako daleč v prihodnost je sicer nehvaležno in težko, vendar bodo morali biti v tem času nedvomno s strani stroke sprejeti in načrtovani novi ukrepi in rešitve.«

Dober obisk

Krajinski park Sečoveljske soline je v juniju in juliju letos obiskalo več kot 10.000 ljudi, kar je približno tisoč več kot v enakem obdobju lani. »Povečanje obiska lahko pripišemo hladnejšemu in bolj deževnemu juliju, ko so obiskovalci destinacije namesto s poležavanjem na plaži svoje dneve popestrili z obiskom solin,« je ocenil Valentin.

Kakšne so načrtovane razvojne usmeritve? »Dolgoročno razvoj, obstoj in uspešnost poslovanja družbe temeljijo na pridelavi najokusnejše soli na svetu. Trenutne proizvedene količine ne zadostujejo za zadovoljitev vsega povpraševanja, imamo pa smele načrte povečevati izvoz na tuje trge. Sočasno se kot upravljavec krajinskega parka zavedamo, da smo s svojo zgodovinsko, dediščinsko, naravovarstveno vlogo pomembna turistična atrakcija na destinaciji Portorož-Piran, zato, znotraj nosilnih kapacitet parka, vestno skrbimo za doprinos k celoviti izkušnji na turistični destinaciji ter povezovanje tako z lokalnimi ponudniki kot tudi lokalnim prebivalstvom. Ne nazadnje, pomembno vlogo v našem portfelju igra Thalasso Spa Lepa Vida, kjer s pomočjo blagodejnih učinkov soli, morskega zraka, slanice in solinskega blata nudimo unikatno izkušnjo, ki je edinstvena ter daje zagon in podporo naši liniji naravnih kozmetičnih izdelkov,« odgovarja Valentin.