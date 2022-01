Ravno sem prišel iz službe, pol ure bo počitka, potem pa popoldanski trening,« nam okoli 16. ure opiše svoj urnik 27-letni Izlačan Tilen Zajc, 18-kratni zaporedni državni prvak v kikboksu in tudi aktualni svetovni prvak v kategoriji do 79 let. Ta naslov je osvojil oktobra lani in še oplemenitil bero odličij: svetovni prvak je postal 2017., leto poprej pa je bil najboljši tudi na evropskem prvenstvu. »Ker hodim v službo, treniram le popoldan. Pred velikimi tekmovanji tudi dopoldan,« nam pove strojni inženir, ki dela kot tehnični komercialist. »Pri nas je tako, da se sez...