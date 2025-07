So sploh lahko še boljše?

Sonyjeva serija brezžičnih čezušesnih slušalk višjega razreda WH-1000X je dobila novega člana, model M6, ki prinaša številne izboljšave v primerjavi s prejšnjimi modeli, kot sta M5 in XM4. Ena izmed ključnih novosti je podpora za standard bluetooth LE (low energy), ki porabi manj energije pri istem dosegu, ter zvočna kodeka LC3 in auracast, ki omogočata višjo kakovost zvoka in manjšo zakasnitev. Poleg tega so posodobili tečaje, ki zdaj omogočajo lažje zlaganje in večjo prenosljivost, kar je bilo ena redkih kritik prejšnjih modelov.

Notri se skriva kup elektronike, ki poskrbi za odličen zvok. FOTO: Staš Ivanc

Elegantne linije

Kar se tiče dizajna, so slušalke sony WH-1000XM6 ohranile prepoznavno estetiko svojih predhodnikov, vendar z nekaj pomembnimi spremembami. Novi tečaji so bolj robustni in omogočajo lažje zlaganje. V paketu je seveda tudi trda škatla za prenašanje. Poleg tega je naglavni trak bolj pravokotne oblike, kar omogoča še lepše prileganje in večje udobje med daljšim nošenjem. Notranjost naušnikov je mehkejša in bolj prilagodljiva, kar dodatno povečuje udobje. Penici v umetnem usnju je mogoče enostavno odstraniti in po potrebi zamenjati. Priznati pa je treba, da so same slušalke zdaj nekoliko plitvejše, kar zna motiti koga z večjimi uhlji.

Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice je še malce boljše.

Odličen zvok

Zvok in odpravljanje šumov sta področji, na katerih WH-1000XM6 resnično blesti. Sony je še povečal učinkovitost aktivnega odpravljanja hrupa iz okolice (ANC) z dodatnimi mikrofoni in hitrejšim procesorjem QN3. To omogoča boljšo izolacijo hrupa v srednjem in visokem frekvenčnem območju, kar je še posebno uporabno v hrupnem okolju, kot so pisarne ali javni prevoz. Zvok pa je še bolj uravnotežen z izboljšano ločljivostjo in manjšim popačenjem, kar omogoča bolj naravno in prijetno poslušanje.

Zvok je fantastičen že sam po sebi, lahko pa ga še nastavljamo.

Slušalke WH-1000XM6 zagotavljajo podroben, dinamičen, natančen in odprt zvok. Basi so močni in jasni, srednji in visoki toni pa kristalno čisti. Tudi običajen poslušalec bo znal ceniti visoko kakovost reprodukcije glasbe in uživati v odličnem zvoku. Priložen je kabel za avdiofilske puriste, ki zavračajo brezžične povezave zaradi omejenega prenosa podatkov. A tudi brezžično se s pomočjo novih kodekov (če jih naš vir zvoka oziroma telefon seveda podpira) vse sliši krasno.

Zdaj jih je veliko lažje in lepše zložiti. FOTO: Staš Ivanc

Fino nastavljanje

Slušalke nastavljamo s pomočjo aplikacije Sony Sound Connect, ki ponuja prilagoditev zvoka s pomočjo 10-pasovnega izenačevalnika zvoka, ki omogoča fino nastavitev zvoka po lastnih željah, čeprav je treba povedati, da so Sonyjevi inženirji odlično nastavili zvok, tako da nisem čutil potrebe po prilagajanju. Poleg tega aplikacija podpira Sonyjev prostorski zvok, kar omogoča bolj poglobljeno doživetje med poslušanjem glasbe ali gledanjem filmov. Upravljanje slušalk je intuitivno, saj vključuje kombinacijo dotikov in gumbov, s čimer enostavno prilagajamo glasnost, sprejemamo klice in aktiviramo funkcije, kot sta ANC in zavedanje okolice.

Novi tečaji omogočajo kompaktnejše zlaganje.

Dobra baterija

Zmogljivost baterije je še ena močna točka teh slušalk. Delujejo lahko do 30 ur z vklopljenim aktivnim odpravljanjem šumov (ANC), kar je več kot dovolj za dolge mednarodne polete ali večdnevno uporabo brez polnjenja. Hitro polnjenje omogoča tri ure poslušanja že po treh minutah polnjenja, kar je prav tako zelo priročno. So pa nekoliko dvignili ceno, na 450 evrov, a v tem cenovnem in kakovostnem razredu boste težko našli boljše slušalke.