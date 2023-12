Sneg za božič je od nekdaj pobožna želja Slovencev. Ljudski vremenoslovec Dušan Kaplan stavi nanj

Sv. Jakobu je na Slovenskem posvečenih okoli 60 farnih in podružničnih cerkva. Ena izmed njih je tudi cerkev sv. Jakoba v (Stari) Ljubljani. Zrasla naj bi že v 12. stoletju. Leta 1895 jo je potres močno prizadel. Pri obnovi je bilo treba odstraniti tudi zvonika na pročelju. In že tedaj je dobila sedanjega, ki je najvišji zvonik v Ljubljani. Odtlej je cerkev sv. Jakoba visoka kar 65 metrov in dolgo je bila najvišja stavba v Sloveniji. Nekaj časa je bil sv. Jakob tudi zavetnik Ljubljane. Predvsem pa je bil ta svetnik tisti, na katerega so se ljudski vremenoslovci dolgo naslanjali in našim predn...