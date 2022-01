Napoved za leto 2022: Smrt za Slovenijo pomembne osebe

Pred nami je Jupitrovo leto. To je leto razvoja, širitve, priložnosti. Ker je Jupiter do maja tudi v svojem znamenju, bo do takrat kazal predvsem svojo pozitivno plat. Morda bo nekaj več padavin na začetku leta, februarja in marca pa nam Jupiter obljublja boljše čase: več svobode, razvoj znanosti, pomembni koraki bodo narejeni za naše okolje. Aprila bodo zaskrbljeni zlasti manj premožni, toda med prebivalstvom Slovenije bo znova veliko sočutja in razumevanja ter pripravljenosti pomagati. Konjunkcija Jupitra in Neptuna v ribah aprila 2022 prinaša preveč vode in težave, obstaja nevarnost poplav...