Slovita pilotka Amelia Earhart, izginula leta 1937, še vedno buri duhove

Raziskovalci so napovedali novo iskalno misijo dolgo pogrešanega letala slovite ameriške pilotke Amelie Earhart. Sveže sledi namreč nakazujejo, da je morda strmoglavila na samotnem otoku v južnem Pacifiku. Satelitska slika, ki jo je predstavil Richard Pettigrew, vodja Inštituta za arheološko dediščino iz Oregona, bi lahko prikazovala del njenega letala Lockheed electra 10E, ki štrli iz peska na otoku Nikumaroro. Ta samotni otok z območja Kiribatija, kakih 1600 kilometrov od Fidžija, je že dolgo v središču teorij o njenem izginotju. Kakor je izjavil Pettigrew, je to »morda največja priložnost doslej, da končno razjasnimo primer. Upamo, da se vrnemo z dokazi.«

Richard Pettigrew, vodja Inštituta za arheološko dediščino iz Oregona, je prepričan, da je na satelitskem posnetku viden del letala Amelie Earhart. FOTO: Inštitut za arheološko dediščino

Earhartova, prva ženska, ki je preletela Atlantik, in njen navigator Fred Noonan sta izginila 2. julija 1937 med poletom okoli sveta, njuno izginotje pa je ena največjih nerazjasnjenih skrivnosti v zgodovini letalstva. Univerza Purdue, kjer je Earhartova nekoč poučevala in ki je prispevala sredstva za njen polet, zdaj sestavlja ekipo, ki bo novembra odpotovala na Nikumaroro. Raziskovalci upajo, da bodo našli ostanke njenega letala. »To smo dolžni Amelii in njeni zapuščini ter, če je mogoče, vrniti electro nazaj na Purdue,« je za NBC News dejal Steve Schultz, generalni svetovalec univerze.

Na otok Nikumaroro bo novembra odšla raziskovalna odprava.

Pettigrew verjame, da objekt na satelitski fotografiji ustreza velikosti letala Earhartove. Poleg tega je blizu njene predvidene poti in blizu kraja, od koder naj bi izvirali štirje radijski klici. Slika je bila posneta leta 2015, leto po močnem ciklonu, ki je morda premaknil pesek in razkril mesto strmoglavljenja. Dodatni znaki, ki kažejo na prisotnost Earhartove na otoku, naj bi bili orodja in steklenička z zdravili.

Dvomi ostajajo

Ric Gillespie, izvršni direktor Tigharja, neprofitne organizacije za reševanje zgodovinskih letal iz Pensilvanije, ki je vodil že 12 odprav na otok Nikumaroro, meni, da je Amelia Earhart verjetno pristala na otoku in tam tudi umrla kot brodolomka, a dvomi, da je na satelitskem posnetku res njeno letalo. Po njegovem mnenju gre najverjetneje za kokosovo palmo in njene korenine, ki jih je na obalo potisnila nevihta.

Earhartova je nameravala letalo po potovanju vrniti Univerzi Purdue, da bi ga lahko proučevali študenti letalstva. Raziskovalna fundacija Purdue je zdaj odobrila pol milijona dolarjev (426.000 evrov) sredstev za prvo fazo potovanja. Ekipa bo potrebovala šest dni, da bo z ladjo dosegla Nikumaroro, na otoku pa bo imela pet dni časa, da bo poiskala predmet s posnetka in ugotovila, ali gre res za pogrešano letalo.