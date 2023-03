Slovensko znanje za hrvaške kolajne

Reka, Zadar, Sukošan, Varaždin. Vse to so mesta, ki so tako ali drugače povezana s slovenskim atletskim trenerjem Andrejem Hajnškom. V preteklosti se je proslavil z delom s Hrvatico Saro Kolak (po rodu iz Varaždina), ki je pod njegovim patronatom v Riu na olimpijskih igrah leta 2016 vrgla kopje do olimpijskega zlata. Tokrat se pri Andreju kleše nov hrvaški biser. Od lanske jeseni v Celju živi in trenira 19-letna Veronika Šokota. Po rodu je iz Zadra, preselila se je na Reko, kjer se je vpisala na študij športnega menedžmenta. Minulo soboto je na evropskem pokalu v konkurenci mlajših seniork (U-23) osvojila zlato medaljo v metu kopja in tako odlično začela sezono. Veronika je za prvo mesto vrgla kopje 56,82 metra, kar je drugi mladinski (U-20) rezultat na svetu v tem zgodnjem delu sezone. Pred njo je le Srbkinja Adriana Vilagoš, ki je na istem tekmovanju v portugalski Leirii, a med starejšimi, osvojila tretje mesto z metom 59,83.

Tudi Filip in Laura

»Veroniko sem poznal, lahko povem, da je izredna tekmovalka z izjemnim potencialom. Zdaj je osvojila prvo kolajno na velikem tekmovanju, kar je za športnico zelo pomembno. Doslej višje kot četrta ni bila,« pove Hajnšek, navdušen, ker je dobil v roke tako nadarjeno tekmovalko. »Veronika je v tem hipu še v fazi spoznavanja treninga pri meni. Prej, pri prejšnjem trenerju, so bili njeni treningi bolj mnogobojsko usmerjeni, zdaj se specializiramo za kopje. Dela malce drugače kot drugi moji atleti. Še vedno je nekoliko več poudarka na mnogobojskem treningu, kar je dobro, saj lahko postavimo temelje visoke piramide,« pove sogovornik, ki ob Veroniki skrbi še za nadarjenega metalca kopja Filipa Dominkovića ter Lauro Štefanac, gluho atletinjo, ki je lani osvojila zlato kolajno v metu kopja na olimpijadi gluhih v Braziliji. »Pri mojih varovancih je tako: sam nikogar ne vabim, vsi me najdemo sami. Saj veste, kako pravijo: dober glas seže v deveto vas, slab pa še eno dlje,« Andrej o tem, kako izbira in sestavlja svojo ekipo, ki tudi pridno študira in svoje obveznosti usklajuje s treningi. Tu ima še največ izzivov Filip, ki študira fizioterapijo.

Sveti cilj: Jeruzalem

»Rezultati Veronike me ne presenečajo. Lahko rečem, da niti niso tako dobri, kot bi lahko bili. Na Portugalskem je tekmovanje v metu kopja potekalo ob 22. uri po našem času, to pa je ura, ko gredo naši športniki spat. Zato je bilo to tekmovanje za Veroniko še zahtevnejše. Njeno telo ob taki uri že spi, a ji je uspelo. Me je pa čudilo, da so tekmovanje pripravili tako pozno, ko pa prej ves dan na tem tekmovališču ni bilo ničesar,« opiše razmere na Portugalskem. Omenjena tekma je zaprto poglavje za Veroniko, ki se s trenerjem ozira proti evropskemu prvenstvu do 23 let. To bo med 7. in 10. avgustom v Jeruzalemu.

Slovenski trener verjame, da lahko Veronika Šokota seže visoko. FOTO: Has.hr

»Tam želim videti boj med Veroniko in Vilagoševo. Pa da vidimo, katera je boljša,« napoveduje Hajnšek, ki je lani srbski tekmovalki na EP pomagal z nasvetom, da je ob koncu prišla do srebra. »Lani sem na EP vodil še Martino Ratej. Ko je izpadla, sem za zadnji met podal nasvet Adriani. Uspelo ji je. Po koncu tekme je najprej prišla do mene, potem pa je šla do mame,« doda naš strokovnjak, ki je cenjen in spoštovan v regiji in Evropi.

Priznava, da je delo z mladimi zanj velik izziv. Tudi zato, ker so današnje generacije drugačne, kot so bile prejšnje. »Včasih je težko. Starši so taki, da preveč stvari otrokom prinesejo k riti. Opažam, da se današnje generacije niso več pripravljene boriti toliko, kot se je denimo borila Martina Ratej. A tudi s takimi je treba znati. O vsakem moraš vedeti vse in točno vedeti, kaj mu ustreza. Bistven je oseben pristop,« pove Hajnšek in doda, da imajo v Celju dobre razmere za delo, veseli se nove podlage, novega tartana, dela naj bi začeli v dveh mesecih.

Lani je postala Veronika mladinska balkanska prvakinja v metanju kopja, na mladinskem svetovnem prvenstvu pa je zasedla 4. mesto.

»Pozimi smo trenirali v precej hladnih razmerah. Energetska kriza je naredila svoje, plin se je podražil, zato smo maksimalno čuvali in greli le nekaj ur, ko smo trenirali,« priznava, a se hkrati zaveda, da se prav v zahtevnih razmerah klešejo šampioni in šampionke. Da Andrej to zna, je že dokazal. S Saro in Lauro je že osvajal kolajne na najvišji ravni, zdaj je svojo bero začela sestavljati še Veronika.