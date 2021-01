Dobili smo se ravno na dan, ko je minilo dve leti od terorističnega napada na hotel v Nairobiju, v katerem je sodeloval pri reševanju talcev in tako rešil številna življenja, zato najprej obudi spomin na 15. januar 2019. »Ob 15.32 se je pred restavracijo razstrelil samomorilski napadalec, sledil je strelski pohod štirih do zob oboroženih teroristov. Take stvari si zapomniš in obenem praznuješ svoj drugi rojstni dan, ker si preživel.« Kako se je slovenski varnostnik znašel med Afričani? Daniel Praštalo že več kot deset let živi v Nairobiju, glavnem mestu Kenije. Zaposlen je kot vodj...