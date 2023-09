Pred dnevi je pri založbi Učila International izšla Guinnessova knjiga rekordov za leto 2024, v kateri so se spet znašli tudi slovenski rekordi. V zadnjem letu so pri Guinnessovi knjigi rekordov zbrali skoraj 30.000 prijav in v najnovejši, že 69. izdaji je na 256 straneh opisanih 2638 najrazličnejših podvigov, od tega deset slovenskih, ki so se prebili skozi postopek odobritve. 10slovenskih podvigov se je znašlo v aktualni Guinnessovi knjigi rekordov. Najbolj prodajana publikacija na svetu FOTO: Staš Ivanc Letošnja osrednja tema knjige presežkov je modri planet, je povedala direktorica zalo...