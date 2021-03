Slovenski kralj ameriške prohibicije

Nekega hladnega novembrskega jutra, bilo je pred 40 leti, je Terry Berkson s prijateljem Paulom O’Connorjem lovil jelene. Bila sta na Panterjevi gori, nedaleč od njunega domačega kraja, ki se imenuje Richfield Springs. Pisatelj Terry Berkson je med lovom na jelene po naključju odkril hudo zanimivega Slovenca. FOTO: Allotsego Terry Berkson, znani pisatelj, se še danes, star 77 let, spominja, kako sta po dolgem in napornem vzponu nenadoma prišla do območja, pokritega z mogočnimi drevesi. Na enoličnem terenu bi se človek zlahka izgubil, a je bil kot naročen tudi za tistega jelena, ki se je ...